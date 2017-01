Denizli Down Sendromluların Gelinlik Hayali Gerçek Oldu

Denizli'de Tasarımcı Sevgi Taşdan tarafından hazırlanan '+1 Kromozonun Aramızda Lafı Olmaz' konulu engelsiz defilede down sendromlular, gelinlik giyerek podyumda yürüdü. Evlenemeyen down sendromlular, defileyle gelinlik giyerek hayallerine de kavuştu.



Deda Deluxe Salonu'nda düzenlenen '+1 Kromozonun Aramızda Lafı Olmaz' konulu engelsiz defileyi Denizli Valisi Ahmet Altıparmak, AK Partili Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Merkezefendi Kaymakamı Şükrü Görücü, Denizli İl Emniyet Müdürü Mevlüt Demir ve çok sayıda davetli katıldı. Tasarımcı Sevgi Taşdan'ın hazırladığı ve imece usülü yapan etkinliğe destek verenlerin katkılarıyla yapılan defilede gelinlik giyen down sendromlular, ailelerinin ve davetlilerin önünde yürüdü, profesyonel mankenlere taş çıkarttı. Evlenmedikleri için gelinlik giyip, podyumda yürüyen ve müzik eşliğinde dans eden down sendromlular, protokol üyelerine de gösteri yaptı. Türkiye'nin en uzun yaşayan down sendromlusu olan 50 yaşındaki Suzan Erdoğan da gelinlik giydi. Defile büyük alkış alırken, gelinlik giyerek hayallerine kavuşan down sendromluların sevinci görülmeye değerdi. Gösteri sonunda şiirler okunup, şarkı söylendi ve dans edildi.



Organizasyonu yapan ve gelinlikleri diken tasarımcı Sevgi Taşdan, 13 gelinlik diktiğini belirterek, "13 özel kardeşimize özel durumlarından dolayı bir program gerçekleştirdik. Özel durumları ise, bizden bir kromozon fazla olmalarıdır. Bu 13 kızımızdan 3'ü geldi, benden gelinlik istedi. Daha sonra sayıları 6 oldu derken, en uzak Fethiye'den gelen kızımızla birlikte 13'e yükseldi. Çok güzel bir proje oluşturduk, küçük de olsa onların hayatlarına anlamlı bir dokunuş yaptığımı ve bu yolda tek olmadığımı, birçok insanın olduğunu gördüm. Bu yüzden çok mutlu oldum. Onların bugün gülümsemiş olması bizim için çok önemliydi, amacına ulaştığını düşünüyorum" dedi.



İMECE USULÜ YAPILDI



Organizasyonun imece usülü yapıldığını ifade eden Taşdan, "Pastasından tutun içeceğine, çiçeklerimize, organizasyonumuza kadar her şey imece usulü oldu. Türkiye'de böyle çok zor projeler yapılıyor, örnek olmasını diliyorum. Çok kötü olaylar yaşıyoruz, biz de burada eğlenmiyoruz, aslında hala yas tutuyoruz. Bu yüzden salon örtülerimiz siyah ve konseptimiz kırmızı siyah oldu. Ama bu kızlar beyaz melekler, bence podyumun en güzel melekleriydi. Onları da mutlu etmek için bu projeyi gerçekleştirmemiz gerekiyordu. Down sendromlu çocuklara gelinli dikmek çok zor bir süreçti, her provam üçer saat sürdü. Her kişiyi üçer defa provaya aldım ve bir kişiye dokuz saat zaman harcayarak çok zorlandım ama her provada çok eğlendik. Her gelinliği giyinişlerinde sevinçten ağladılar, dans ettiler, oynadılar. Ben ve birçok insan onlardan çok şeyler öğreneceğimize inanıyorum. Çünkü çok özel insanlar, içleri ve dışları çok temizdir. Down sendromlu oldukları için evlenemiyorlar o yüzden onların hayalini gerçekleştirdik" diye konuştu.