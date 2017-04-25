Denizli'den Kısa

Denizli İhracatçılar Birliği (DENİB) Akademi tarafından, sanayici ve ihracatçılara yönelik destek programlarının anlatıldığı toplantı düzenlendi.



DENİB Akademi, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB), Türk Eximbank ve Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Destek Programları Bilgilendirme Toplantısı gerçekleştirdi.



KOSGEB İl Müdürü M. Oğuz Kılınç, toplantıda katılımcılara İşletme Geliştirme, Finansman Kredi Faiz, Laboratuvar ve Bilgilendirme, Yurt İçi Fuar, Yurt Dışı İş Gezisi, Tanıtım, Eşleştirme, Nitelikli Eleman İstihdam, Enerji Verimliliği, Sınai Mülkiyet Hakları, Gönüllü Uzmanlık, Ar-Ge İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama, Girişimcilik ve İşbirliği Güçbirliği gibi destek programlarının kapsamı, amaçları, başvuru koşulları ve destek oranları hakkında bilgi verdi.



Türk Eximbank Denizli Şubesi Uzmanı Muhammet Afşar, toplantıda Eximbank Reeskont, Sevk Sonrası Reeskont, İhracata Hazırlık, Sevk Öncesi İhracat, Katılım Bankaları Sevk Öncesi İhracat Kredileri, İhracata Yönelik İşletme Sermayesi ile İhracata Yönelik Yatırım Kredileri ve Kredi programlarının vade imkanları, taahhüt kapatma süreleri, faiz oranları, limitleri hakkında sunum yaptı.



Türk Eximbank Denizli Şubesi Uzmanı İlker Özcan da Kısa Vadeli İhracat Kredi Sigortası ile Sevk Sonrası Reeskont Kredisi Sigorta programları ile ihracat kredisi kullanımı hakkında detaylı bilgi verdi.



İŞKUR Şube Müdürü Atilla Çakır ise İş ve Meslek Danışmanlığı, İşbaşı Eğitim Programı, Kadın, Genç ve Mesleki Yeterlilik Teşviki, 4447 Geçici 10. Madde, İşsizlik Ödeneği Alanların İstihdam Teşviki hakkında bilgilendirme yaptı.



Çameli'nde girişimciler sertifika aldı



Çameli'nde düzenlenen Uygulamalı Girişimcilik Eğitim Programı'nı tamamlayan 50 kursiyer, törenle sertifikalarını aldı.



Çameli Belediyesinin Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) ile Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) organizesinde düzenlediği Uygulamalı Girişimcilik Eğitim Programı'nı tamamlayan kursiyerler için Çameli Belediye Başkanlığı Konferans Salonu'nda sertifika töreni düzenlendi.



Belediye Başkanı Cengiz Arslan, törende, ekonomin genç girişimcilere ihtiyacı olduğunu belirterek, "Eğitim sonunda girişimci adaylarının, iş fikirlerine yönelik iş planlarını hazırlayabilecek bilgi ve deneyimi kazanmalarını hedefliyoruz. Kursiyerlerimize yapacakları işlerde başarılar diliyorum." dedi.