Denizli'de Yol Kenarında Cesedi Bulunan Kadının Kimliği Belirlendi

Denizli'nin Sarayköy ilçesinde yol kenarında bir aracın çarpması sonucu hayatını kaybeden kadının kimliği belirlendi.



Denizli'nin Sarayköy ilçesinde bir Karayolu işçisinin yol kenarında önce çantasını, ardından cesedini bulduğu kadının 50 yaşındaki Ulviye Yılmaz olduğu tespit edildi. Otomobiliyle kadına çarptıktan sonra olay yerinden kaçan sürücü M.E. ise, aracını sanayi sitesinde tamir ettirdiği sırada yakalanarak gözaltına alındı. - DENİZLİ