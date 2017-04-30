Denizli'de Trafik Kazası: 1 Ölü, 3 Yaralı

Denizli'nin Buldan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti, biri çocuk 3 kişi yaralandı.



Alınan bilgiye göre, Cumhuriyet Mahallesi istikametinden şehir merkezine giden Süleyman Fırtına (29) yönetimindeki 20 ARY 84 plakalı motosiklet, yolun karşı tarafına geçmeye çalışan anne Belkıs Sarıoğlu ve bebek arabasındaki 2 yaşındaki çocuğu Mehmet Sarıoğlu'na çarptı.



Kazada, motosiklet sürücüsü Süleyman Fırtına olay yerinde hayatını kaybederken, motosikletin arkasında bulunan Mehmet Sıtkı Güler ile motosikletin çarptığı anne Sarıoğlu (31) ile çocuğu Mehmet Sarıoğlu yaralandı.



Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla Denizli'deki çeşitli hastanelere kaldırıldı.



Olay yerinde hayatını kaybeden Süleyman Fırtına'nın cesedi otopsi yapılmak üzere Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.



Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.