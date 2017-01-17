Denizli'de Sağlık Personeline Eğitim

Denizli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği'ne bağlı sağlık tesislerinde çalışan güvenlik görevlileri ile tıbbi sekreterlere, "Hasta ve hasta yakınları ile iletişim" konulu eğitim düzenlendiği bildirildi.



Denizli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği'nden yapılan yazılı açıklamada, hastanelerde hizmet alan hasta ve yakınlarının daha nitelikli, kaliteli ve daha güzel sağlık hizmeti almasını sağlamak amacıyla yapılan eğitime 174 güvenlik görevlisi ve 496 tıbbi sekreterin katıldığı belirtildi.



Eğitimlerde 'hasta ve hasta yakınlarıyla iletişim', 'öfke kontrolü' ve 'stres yönetimi' gibi başlıkların ele alındığı kaydedildi.



Denizli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Berna Öztürk, genel sekreterlik olarak hasta memnuniyetinin üzerinde durdukları önemli konuların başında geldiğini belirterek, "Hastanelerimizde hastaları ilk karşılayan ve yönlendirmede önemli görevler üstlenen tıbbi sekreterler ve güvenlik personeline de bu noktada önemli görevler düşüyor. Biz de 'hasta ve hasta yakınları ile iletişim' konusunda eğitim düzenleyerek yaşanan sıkıntıları en aza indirmeyi amaçlıyoruz." ifadelerini kullandı.