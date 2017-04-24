Denizli'de Ormanlık Alanda Gasp İddiası: 1 Yaralı

Denizli'de ormanlık alanda gasp iddiası: 1 yaralı



DENİZLİ - Denizli'de ormanlık alanda 3 kişi tarafından gasp edilip, bıçakla yaralandığını ileri süren kişi polis tarafından bulundu.

Olay, saat 15.00 sırasında Pamukkale ilçesi Tekke Mahallesi ormanlık alanda meydana geldi. 31 yaşındaki mermer işçisi Fatih S., polisi cep telefonuyla arayarak 3 kişi tarafından gasp edildiğini ve ormanlık alanda bıçakla yaralandığını söyledi. İhbar üzerine harekete geçen polis ve sağlık ekipleri yaralı kişiyi bulmak için bölgeye gitti. Bölgede, yaklaşık bir saatlik arama yapan ekipler, Fatih S.'yi sol bacağından yaralı şekilde, otomobilinin yanında buldu. Ekipler, Fatih S.'nin bıçakla yaralandığını belirledi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Fatih S., ambulansla Pamukkale Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.Fatih S.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.