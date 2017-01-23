Denizli'de Kyk "Ar-Ge İnovasyon Kampı"

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) Genel Müdürlüğü'nce düzenlenen, "Ar-Ge İnovasyon Kampı" 135 üniversite öğrencisinin katılımıyla Denizli'de başladı.



Kampın açılışı dolayısıyla Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Konferans Salonu'nda açılış programı düzenlendi.



Denizli Valisi Ahmet Altıparmak törende yaptığı konuşmada, kampta uzmanları öğrencilere Ar-Ge ve inovasyon konusunda önemli bilgiler vereceğine işaret ederek, bir medeniyetin yükselmesi için edebiyat, mimari ve musikinin en önemli unsurlar olduğuna dikkati çekti.



Altıparmak, medeniyetlerin bu üç unsurlarla tanındığına dikkati çekerek, "Sanatçılar, bilim adamları ve akademisyenler, bizi medeniyet olarak taşıyacaklardır. Bunlar bizim gibi düşünmüyorsa nasıl taşıyacaklar? Bir medeniyetin yükselmesi için bunlara önem verilmesi gerekmektedir." dedi.



KYK Eğitim Daire Başkanı Oktay Mahşer de yıllardan beri üniversitede okuyan gençlerin barınma, beslenme ve kredi burs ihtiyaçlarını karşılayan bir kurum olan KYK'nın son birkaç yıldır üniversiteli gençlere destek olmayı önemli bir vazife ve sorumluluk olarak gördüğünü ve akademik destek sunmaya çalıştığını belirtti.



Hayat boyu öğrenme kavramının kendilerince önemli ve kritik bir kavram olduğunu vurgulayan Mahşer, şunları kaydetti:



"Üniversite çağına gelmiş, 4-5 yıl boyunca yurtlarımızda misafir ettiğimiz arkadaşlarımıza dil öğreniminde, akademik anlamda atölye çalışmaları ile veya kurslarla sosyal kültürel faaliyetlerle destek olmanın, bizim açımızdan çok önemli bir vazife olduğunu düşünüyorum. Son değişiklikle 351 sayılı Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Kanunu'na, 'KYK Genel Müdürlüğü eğitim, sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerle yurtta kalan öğrencilerin milli ve manevi gelişimlerine destek sağlar.' ifadesi konuldu. TBMM'de kabul edildi ve artık eğitim faaliyetleri kurumumuzun ana eksen işlerinden biri haline geldi."



Mahşer, KYK'nın öğrencilere sadece kaliteli ve huzurlu mekanlarda barınma imkanı sunmadığını, üniversite çağındaki gençlere akademik destek sunarak, öğrencilerin en iyi şekilde kendilerini yetiştirmelerini de sağlamayı amaçladığını sözlerine ekledi.



KYK Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen "Ar-Ge İnovasyon Kampı"nda, Adıyaman, Kahramanmaraş, Osmaniye, Iğdır, Ağrı, Erzincan, Sakarya ve Düzce'den 135 üniversite öğrencisi, 5 gün boyunca, uzmanlardan Ar-Ge ve inovasyon konusunda eğitimler alacak.