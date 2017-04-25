Denizli'de İçki Hırsızları Yakalandı

Denizli'nin Pamukkale ilçesindeki bir otelden içki çaldığı iddia edilen 3 şüpheli yakalandı.



Edinilen bilgiye göre, polis ekipleri, Pamukkale ilçesi Topraklık Mahallesi Halk Caddesi üzerinde faaliyet gösteren bir otelden içki çalınması üzerine çalışma başlattı. Hırsızlık ekiplerinin sıkı takibi sonucu olayı gerçekleştiren H.T., D.Ç. ve O.A. yakalandı. Otelden çalınan 20 bin TL'lik içki polis tarafından yapılan aramada O.A.'nın evinin deposunda bulundu.



İçkiler otel sahiplerine teslim edilirken H.T. ve D.Ç. çıkarıldıkları adli mercilerce tutuklandı. - DENİZLİ