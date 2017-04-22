Denizli'de Fetö'nün Emniyet Yapılanması Davasında 2 Tutuklama, 3 Tahliye

DENİZLİ'deki FETÖ/PDY'nin emniyet yapılanmasına yönelik görülen 44 sanıklı davada tutuksuz yargılanan 2 eski polisin tutuklanmasına, tutuklu 3 kişinin ise tahliyelerine karar verildi.



FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, örgütün Denizli İl Emniyet Müdürlüğü yapılanmasına yönelik açılan, aralarında 3'üncü ve 4'üncü sınıf eski emniyet müdürlerinin de bulunduğu 32'si tutuklu 44 sanıklı dava, Denizli 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmeye devam etti. 'FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak, Türkiye Cumhuriyeti'ni ve anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek' suçundan yargılanan sanıkların davasında dün ara karar çıktı. Duruşmaya tutuklu- tutuksuz sanıklar ile avukatları ve yakınları katıldı. Sanıklar ve avukatları, savunmalarını yaparak tahliye taleplerini iletti. Daha sonra mahkeme heyeti verdiği ara kararda, tutuksuz yargılanan Murat Y. ve Yusuf A.'nın tutuklanmalarına, tutuklu sanıklar Tezcan A., Avni O. ve Zeynep D.'nin adli kontrol şartıyla tahliyelerine karar verdi.



Mahkeme heyeti, tüm sanıkların mal varlıkları üzerindeki tedbirin kaldırılmasına, tutuksuz sanıklar için adli kontrol hükmünün haftada bir kez uygulanmasına karar verdi. Duruşma ertelendi. - Denizli