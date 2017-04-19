Denizli'de Fetö'nün Emniyet Yapılanması Davası

Denizli'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) emniyetteki yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 32'si tutuklu 44 sanığın yargılanmasına devam edildi.



Denizli 3. Ağır Ceza Mahkemesince Denizli Kongre ve Kültür Merkezindeki salonda görülen duruşmaya, sanıklar, avukatları ve sanık yakınları katıldı.



Tutuklu sanıklardan eski İstihbarat Şube Müdür Yardımcısı Nadir Gergin, savunmasında, polis koleji ve akademide okurken kendini yetiştirdiğini, mesleğe başladıktan bir süre sonra Emniyet İstihbarat Daire Başkanlığı tarafından istihbarat şubeye atandığını belirtti.



Diyarbakır'da çalıştığı sırada 200'e yakın taltif ve ödül aldığını söyleyen Gergin, hakkındaki suçlamaları kabul etmediğini dile getirdi.



Tutuksuz sanıklardan eski polis memuru Hasan Hüseyin A. da savunmasında, 2006 KPSS sınav sonucuna göre 2007'de 80 puanla polis okuluna girdiğini, herhangi bir referansının olmadığını ifade etti.



FETÖ/PDY ile bağının olmadığı ileri süren Hasan Hüseyin A, örgütün şifreli haberleşme programı 'ByLock'u Siirt'e görev yaptığı sırada, evinde kullandığı internet hattına başkalarının girmiş olabileceğini ileri sürdü.



Hasan Hüseyin A, aldığı 110'a yakın taltif ve ödüle ilişkin, "Doğu'da çalışanlara yüksek taltif ve ödül veriliyordu, o dönemde çalışanların hepsine bu uygulanıyordu." ifadelerini kullandı.



Duruşma, diğer sanıkların savunmalarının alınmasıyla devam etti.



Aralarında 3. ve 4. sınıf emniyet müdürleri, emniyet amirleri ve polis memurlarının bulunduğu sanıklar hakkında Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak, Türkiye Cumhuriyeti'ni ve anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek suçlarından dava açılmıştı.