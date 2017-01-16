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Denizli'de Cinayet

Denizli'de Cinayet

Çameli ilçesinde kız arkadaşı tarafından bıçaklanan kişi hayatını kaybetti.

Denizli'de Cinayet

Çameli ilçesinde kız arkadaşı tarafından bıçaklanan kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, gazinoda çalıştığı öğrenilen T.B. (24) ile erkek arkadaşı kafe sahibi Turgut Aydın (29) arasında Yeni Mahalle'de dün bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Turgut Aydın, kız arkadaşı T.B. tarafından karnından bıçaklandı.

Vatandaşların ihbarı ile olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, Turgut Aydın'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

T.B. polis tarafından gözaltına alınırken, ifadesinde, kavga ettiği Aydın'ı nasıl bıçakladığını tam hatırlamadığını, olayın bir anda geliştiğini kaydettiği öğrenildi.

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