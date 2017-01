Denizli'de 'Aramızda Artı Bir Kromozomun Lafı Olmaz' Defilesi

Denizli'de faaliyet gösteren yerel 25 firma, down sendromlu (özel çocuklar) 16 çocuğun hayalini gerçekleştirmek için defile düzenledi. Defile öncesinde aileleri ile buluşan gençler son provaları yaptıktan sonra, ellerine kına yaktırdı. Yaklaşık 4 ay çalışmaları süren defile için sponsor firmaların desteğiyle her şey imece usulü gerçekleşti. Defilede, Türkiye'nin en yaşlı down sendromlu kızı olan Suzan Erdoğan (50) ile 12 kız hayal ettiği gelinliği giyerek eğlenirken, 3 erkek de damatlık giyerek podyuma çıktı. Protokol üyelerine selam veren özel çocuklar, ardından dans etti, doyasıya eğlendi, bazıları ise şiir okudu.



Deda Düğün Salonu'nda gerçekleşen defileye Denizli Valisi Ahmet Altıparmak, Denizli Büyükşehir Belediyesi Osman Zolan, İl Emniyet Müdürü Mevlüt Demir, down sendromlu kızların ve erkeklerin aileleri, defileyi organize eden firma sahipleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.



Her şeyin çok güzel olduğunu belirten down sendromlu çocukların anneleri, çocuklarını böyle mutlu görmenin ayrı bir yeri olduğunu ifade etti. Duyguların anlatılmaz olduğunu belirten anneler, çocuklarını böyle mutlu görmenin ancak kendilerini de mutlu ettiklerini belirttiler.



Çalışmaların yaklaşık 4 ay önce başladığını belirten modacı ve defileyi organize eden Sevgi Taştan, "13 tane özel kardeşimize özel durumlarından dolayı bir program gerçekleştirdik. Özel durumları ise, bizden bir kromozom fazla olmalarıdır. Bu 13 tane kızımızdan 3 tanesi geldi benden gelinlik istedi. Daha sonra 6 oldu derken, en uzak Fethiye'den gelen kızımızla birlikte 13 tane oldu. Çok güzel bir proje oluşturduk, küçük de olsa onların hayatlarına anlamlı bir dokunuş yaptığımı ve bu yolda tek olmadığımı, birçok insanın olduğunu gördüm, bu yüzden çok mutlu oldum. Onların bugün gülümsemiş olması bizim için çok önemliydi, amacına ulaştığını düşünüyorum" diye konuştu.



Her şeyin imece usulü olduğunu belirten Taştan, "Pastasından tutun içeceğine, çiçeklerimize, organizasyonumuza kadar her şey imece usulü oldu. Girişlerimizde de böyle oldu, tüm halka açık ücretsiz oldu. Türkiye'de böyle çok zor projeler yapılıyor, örnek olmasını diliyorum. Çok kötü olaylar yaşıyoruz, biz de burada eğlenmiyoruz, aslında hala yas tutuyoruz. Bu yüzden salon örtülerimiz siyah ve konseptimiz kırmızı siyah oldu. Ama bu kızlar beyaz melekler, bence podyumun en güzel melekleriydi. Onları da mutlu etmek için bu projeyi gerçekleştirmemiz gerekiyordu. Down sendromlu çocuklara gelinli dikmek çok zor bir süreçti, her provam üçer saat sürdü. Her kişiyi üçer defa provaya aldım ve bir kişiye 9 saat zaman harcayarak çok zorlandım ama her provada çok eğlendik. Her gelinliği giyinişlerinde sevinçten ağladılar, dans ettiler, oynadılar. Ben ve birçok insan onlardan çok şeyler öğreneceğimize inanıyorum. Çünkü çok özel insanlar, içleri ve dışları çok temizdir" ifadelerini kullandı.



Programa katılan Vali Ahmet Altıparmak, çocuklarla tek tek ilgilenirken, defileden sonra protokol üyeleri gelinlik giyen özel çocuklarla hatıra fotoğrafı çektirdi. - DENİZLİ