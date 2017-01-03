Denizli'de 60 Girişimciye Sertifika Verildi

Denizli'de Ticaret Odası tarafından düzenlenen kursa katılan 60 yeni girişimciye sertifika verildi.



Denizli Ticaret Odası ile Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) Denizli Merkez Müdürlüğü işbirliğiyle gerçekleştirilen Uygulamalı Girişimcilik Eğitim Programına katılanlara sertifika vermek üzere Denizli Ticaret Odasında tören düzenlendi.



Denizli Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Erdoğan, yaptığı konuşmada, girişimcilik eğitiminin 28 Kasım 2016'da başladığını, imzaladıkları protokol kapsamında 2017 de eğitimlerin devam edeceğini ve toplam 780 kişinin eğitim alacağını belirtti.



Eğitimlerin, Denizli Avrupa Birliği İş Geliştirme Merkezi (ABİGEM) tarafından her ay 60 kişiye verildiğini söyleyen Erdoğan, şöyle konuştu:



"Girişimci adaylarımızın proje hazırlayıp, onay aldıktan sonra Denizli'de şirket kurmasını arzu ediyoruz. Çünkü girişimcilerimiz, yanlarında 5-6 işçi çalıştırırlarsa ilimize ve ülkemize katkı sağlar. Böylece üretim ve ihracat artarak, ekonomimiz ivme kazanır. Girişimcilerimiz, devletin sağladığı imkanları araştırıp, bunlardan azami olarak yararlanmalıdır. Denizli Ticaret Odası olarak amacımız bu şehirde, işleri daha yüksek seviyelere çıkarmak."



Denizli tarihinde ilk kez 70 milyon liralık kredinin, Denizli Ticaret Odası üyelerinin hizmetine sunulduğunu aktaran Erdoğan, finansman sıkıntısı yaşayan üyelerin Ziraat Bankası ve Denizbank'a başvurabileceklerini sözlerine ekledi.



- "KOSGEB olarak girişimciliğe önem veriyoruz"



KOSGEB Müdürü Mahmut Oğuz Kılınç ise yaptığı konuşmada, girişimcilik programlarını başlatması dolayısıyla Denizli Ticaret Odasına teşekkür etti.



Kılınç, şunları ifade etti:



"KOSGEB olarak girişimcilik kurslarına çok önem veriyoruz. Kurslar sayesinde işini kuranlar, işçilikten işveren konumuna geçiyor ve yanında istihdam sağlıyor. Bu da ülkemizde, bölgemizde ve ilimizde işsizliğin azaltılmasında önemli katkı sağlıyor. KOSGEB olarak girişimcilerimize 50 bin liraya varan hibe, 100 bin liraya varan faizsiz kredi olmak üzere 150 bin liraya varan destek veriyoruz. Yüzde 60 olan destek oranımız, kadın girişimciler, şehitlerin birinci derece yakınları, gaziler ve engellilere yüzde 80'e çıkıyor."



Yapılan konuşmalardan sonra 2017 yılında düzenlenecek kurslar için protokol imzalandı ve ardından 60 girişimciye sertifikaları verildi.