DENİZLİ'de, etkili olan kar yağışı nedeniyle 5 ilçede ilk ve orta dereceli okullar tatil edildi. Pamukkale İlçesi'nde taşımalı sistemle eğitim veren okullarda yarın eğitime ara verildi.
Denizli'de kar yağışı ve buzlanma nedeniyle Pamukkale İlçesi'nde taşımalı sistemle okula giden öğrenciler için okullar tatil edildi. Ayrıca kar yağışı devam eden Babadağ, Güney, Serinhisar, Çameli ve Acıpayam ilçelerinde de ilk orta dereceli okullarda eğitime yarın ara verildi. - Denizli
Denizli'de, 6 İlçede Okullara Kar Tatili
DENİZLİ'de, etkili olan kar yağışı nedeniyle 5 ilçede ilk ve orta dereceli okullar tatil edildi.
DENİZLİ'de, etkili olan kar yağışı nedeniyle 5 ilçede ilk ve orta dereceli okullar tatil edildi. Pamukkale İlçesi'nde taşımalı sistemle eğitim veren okullarda yarın eğitime ara verildi.
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