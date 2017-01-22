Denizli Büyükşehir Belediyesinden Şehide Vefa

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Akhan Mahallesi'nde yapılmakta olan yaya üst geçidine, şehit Doğan Acar'ın ismini vereceklerini bildirdi.



Zolan, Akhan Mahallesi'nde yapımına başlanan yaya üst geçitte Fen İşleri Daire Başkanı Nuriye Çevni ve ekibiyle incelemelerde bulundu.



Zolan, buradaki incelemelerinin ardından geçen yıl Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde şehit olan Doğan Acar'ın üst geçit inşaatı yakınlarındaki ailesinin evini ziyaret etti.



Şehidin annesi Fatma Acar'la görüşen Zolan, "Ben sizin bir konuda rızanızı, izninizi almaya geldim. Şehidimiz, oğlunuz Doğan Acar'ın isminin mahallemizde yaptığımız yaya üst geçidine verilmesini istedik. Yakışan odur diye düşünüyorum, ama sizin rızanız olmadan da açıklama yapmak istemedim." dedi.



Bu karardan gurur duyacağını ifade eden şehit annesi Fatma Acar, bölgede meydana gelen trafik kazalarını da hatırlatarak, "Üst geçit şarttı. Burada çok canlar verildi. Zaten o kazalar olduğu zaman ilk koşturan Doğan oluyordu. Çok canlar yandı. Doğan'ımın adını koyarsanız beni sevindirirsiniz. Kapımı açtığım an onun ismini gördükçe mutlu olacağım, benim çocuğumu unutmadılar diye. Doğan'ın adını orada görmek bana gurur verir." diye konuştu.



Zolan, "İnşallah bu konuyu Denizli Büyükşehir Belediye Meclisine getireceğiz ve hep birlikte bu kararı vereceğiz. Çalışmalarımız yakın zamanda bitecek. İnşallah kapıya her çıkışınızda şehidimiz Doğan Acar'ın ismini göreceksiniz. Bizler de onu hiç unutmayacağız. Denizli'nin girişindeki ilk yaya üst geçidinde, şehidimizin ismi, o hilalin altında bir güzellik olacak. Allah'ım sizlerden razı olsun. Sizler evladınızı toprağa verdiniz, Doğan'ımız canını, kanını verdi. Bizlerin de en büyük görevi şehitlerimizin geride kalan emanetlerine sahip çıkıp isimlerini sonsuza dek yaşatmak olacak." dedi.



Jandarma Er Doğan Acar, Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde 10 Ağustos 2015'te teröristlerin askeri helikoptere açtığı ateş sonucu şehit olmuştu.