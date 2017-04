Denizli Bakan Zeybekci, Rusya'ya Gidecek

Bakan Zeybekci, Rusya'ya gidecek



DENİZLİ'ye gelen Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, referandum dan bir gün sonra Rusya'ya gideceğini açıklayıp, "Türkiye'den tarım ürünleri oraya gidemezken, biz hiçbir yasak koymadık. 2015'in kasımından itibaren hiçbir yasak koymayı Türkiye'den başlatmadık. Rusya'dan dahilde işleme izin belgesi olan kuruluşlar, ürün almak istemiyor. Rusya'nın da yasaklamanın iki ülke için de yararlı olmadığını sanırım görüyor. Pazartesi günü teknik heyetlerle, Rusya gezimiz olacak. Burada tüm yasakları gözden geçireceğiz" dedi.



Referandum çalışmalarını Denizli'de sürdüren Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, cuma namazının ardından tarihi Kaleiçi Camisi'ni ziyaret etti. Çarşı esnafını ziyaret ederek sohbet eden, öğle yemeğini Bakırcılar Çarşısı'nda kebapçıda yiyen Zeybekci, keserle çıra parçaladı. Çıra dükkanının yeni baba olan sahibi işitme engelli Salih Demirayak'a, 9 aylık bebeği için altın takan Zeybekci, çay ocağında çay içip basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Rusya ile karşılıklı ticari ilişkilerde girişimlerine rağmen bazı sorunların çözülemediğini belirten Zeybekci, "2016'nın ortalarından itibaren iki ülke liderleri gerek Putin gerek sayın Cumhurbaşkanımızın ikili olumlu görüşmeleri, olumlu mesajları maalesef iki ülke arasındaki ticari ilişkilere yansımadı. Rusya tarafı Türk tarım ve gıda ürünlerini, Türk müteahhitlerini nakliyecilerini, bir çok şeye yasaklar koymuştu. Sonraki dönemlerde bunun kısmen açıldığını gördük. Ama genel itibariyle vize yasakları devam ediyor. Nakliye şirketlerimizin yasakları hala devam ediyor. Önemli tarım ürünlerimize olan yasaklar devam ediyor. Oradaki Türk şirketlerinin faaliyetleriyle ilgili kısıtlamalar ve yasaklar devam ediyor. Bunlarla ilgili defalarca görüşmemize rağmen, defalarca olumlu mesajlar verilmesine rağmen bir sonuç alamadık. En son Şubat ayında iki ülkenin yüksek düzeyli işbirliği toplantısı sırasında da Rusya tarafından benim karşıtım olan bakan, Türkiye tarafından da heyetler arasındaki görüşmenin konuşmacısı bendim. İki ülke liderleri arasında bu sıkıntıyı dile getirdim" dedi.



Türkiye'nin Rusya'dan yapılan tarım ürünleri ithalatına yasak koymadığını belirten Zeybekci, "Biz yasaklamazken, diğer tarafın yasaklamasının bizim tarım kooperatiflerimiz, ziraat ve çiftçilik örgütlerimizin ve tarım ürünleri ihracatçılarımızın üzerimizde yoğun bir baskı oluşturduklarını söyledik. Dahilde işleme izin belgeleriyle bize başvuranların Rusya'dan mal ithal etmek istemediklerini söyledik. Bunun için de yasakların bir an önce sonlandırılması gerektiğini söyledik. Maalesef olmadı, ardından da ihracatçı birliklerimizin de talepleriyle artık biz Rusya'dan ithal edilecek tarım ürünleri için dahilde işleme izin belgesi düzenleyemez hale geldik. Talep yok çünkü. Şimdi bu vakıa ortaya çıkınca Rusya tarafından sanırım yasaklamanın sonuçlarının iki ülkenin yararına olmadığıyla ilgili daha net bir şekilde görüldüğünü düşünüyorum" diye konuştu.



"PAZARTESİ TEKNİK HEYETLE RUSYA'YA GİDİYORUZ"



Yaşanan sorunla ilgili Rus yetkililerle telefon görüşmeleri yaptıklarını belirten Zeybekci şunları söyledi:



"Bu referandum döneminde görüşme imkanı pek bulamadık. Ama pazartesi günü ilgili bakanlıklardan teknik heyetlerle beraber bir Rusya ziyaretimiz olacak. Karşılıklı olarak bütün yasakları, Rusya tarafının koymuş olduğu yasakların tamamını, vizeden, nakliye, şirketlerimizin faaliyetleri ve tarım ürünleriyle ilgili tüm yasakları gözden geçireceğiz. Umarım çözeriz bu sefer. Çünkü yasakların kazananı yoktur. Ben bunu defalarca söylüyorum. İki taraf yasak koyduğu zaman bundan iki ülke de kaybeder. Birisi az, birisi çok kaybeder ama iki tarafta kaybeder. Yasakların olmadığı ortamlarda da her iki taraf kazanır. Onun için pazartesi günü akşam gideceğiz. Salı günü ilgili bakanlarla ve ilgili kuruluşlarla bir mini zirve gerçekleştireceğiz. Umarım bu yasak dönemi biter inşallah."



KARATEPE'İN AÇIKLAMASINI DEĞERLENDİRDİ



Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlarından Şükrü Karatepe'nin yaptığı açıklamayı başından sonuna kadar okuduğunu, hiçbir yerinde eyalet sistemiyle ilgili ima bile göremediğini söyleyen Zeybekci, "Açıklamayı baştan sona kadar okudum. Türkiye'nin herhangi bir şekilde yerel yönetimlerin güçlendirilmesiyle ilgili sözler var, bu hepimizin söyledikleri sözler. Türkiye'de yerel yönetimler güçlendirilmeli. Söylediği şeyler bunlar. Yani üst ölçekli planlarda bir işbirliği altyapı hizmetlerinde işbirliği sağlanacak olan bir bütünşehir oluşturulması, geri kalan 51 şehirle ilgili. Ben hiçbir yerinde eyalet sistemiyle ilgili, böyle bir ima dahi görmedim. Kaldı ki, bu 18 madde içinde yanlış hatırlamıyorsam Anayasa'nın 129. maddesi olabilir. Türkiye'deki yönetim sistemini ve İl Kanunu'nu düzenleyen maddedir. Orayla ilgili de hiçbir değişiklik önerilmiyor şu anda. Bu zorlama bir şey olur. Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanının bu konudaki açıklamalarını ne zaman yaptığını da bilmiyorum. Belki önceden yazdığı bir makalede olabilir. Bunu kalkıp ta o şekilde bir yere götürmek, bence çok zorlamak olur. Birazda insafsızlık olur diye düşünüyorum" diye konuştu.



MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin açıklamalarını ise anlayışla karşıladığını belirten Zeybekci, "AK Parti'nin, Cumhurbaşkanımızın, hükümetimizin Türkiye'nin üniter yapısıyla ilgili, bu vatanın bölünmez bütünlüğüyle ilgili ve devletimizin ülkemizin yönetim sistemleriyle ilgili kararı bellidir, çok nettir ve berraktır. Bununla ilgili de herhangi bir şekilde birilerinin bizi hassas olduğunu göstermesi de bence pek uygun da düşmez. Devlet Bahçeli'nin açıklamaları da anlayışla karşılıyorum. Bu dönemde özellikle, fitne zamanında açıklamalarımıza dikkat etmemiz gerekiyor. 16 Nisan'dan sonra bu ülke tarihi bir dönemeci atlatacak" dedi.



"AVRUPA'DA YAYIN KURULUŞLARI TÜRKÇE'Yİ ÖĞRENDİ"



16 Nisan'da referandum dan coşkulu bir 'Evet' çıkacağını belirten Zeybekci şölde devam etti:



"Yüzde 51 anlamında milletin yaptığı her neyse o doğrudur. Ama gördüğümüz kadarıyla da bu milletin bağımsızlık yolculuğunda, coşkulu bir sonuç inşallah çıkacak. Çok coşkulu bir evet çıkacak. Ben şimdiden hayırlı uğurlu olsun diyorum. Ama diğer kısım da maalesef bu dönemde baktığımız zaman Avrupa'nın birçok ülkesinde yayın yapan bazı yayın kuruluşlarının Türkçesi çok gelişti. Artık Türkçe yayın yapıyorlar. Bakıyorsunuz, hakikaten o ülkelerdeki en büyük gazeteler, televizyonlar manşetleri Türkçe veriyor. Bu Türkçe yayınlarında da tek bir slogan var. Hayır. Kendi dillerinde belki başka şekillerde söyleyebilirler belki ama, Türkçe olarak söylüyorlar ve hedef olarak da Cumhurbaşkanımızı gösteriyorlar. Tabi ki, Cumhurbaşkanımız bu ülkenin Cumhurbaşkanıdır ve bayrağıdır. Cumhurbaşkanımıza yapılan her türlü saldırı da bu ülkenin kişiliğine ve kimliğine yapılan saldırıdır. Orada bu yapılanlar, biz o ülkelerin devletleri, hükümetleri tarafından yapılıyor olarak değerlendirmiyoruz. Oradaki belirli bir misyona yönlendirilmiş olan bazı yayın organları bu şekildeki yayınlarıyla kendilerine verilen görevleri yerine getiriyorlar."



"KAZANAN VE SEVİNEN TERÖR ÖRGÜTLERİ OLACAK"



Türkiye ile AB ilişkilerinin ticari anlamda çok büyük olduğunu, 160 milyar dolarlık dış ticaret olduğunu belirten Zeybekci, bu ilişkinin bozulmasına terör örgütlerinin sevineceğini söyledi. Zeybekci, "160 milyar dolar çok önemli bir rakam. Şimdi böyle bir ilişkinin bozulmasının kime kazancı olacak, hiç kimseye. Ne Türkiye'ye, ne AB ülkelerine hiçbir faydası olmayacak. Her iki tarafta kaybedecek, kazananı yok bu işin. Her iki tarafın da kaybettiği ortamda kazanan, sevinin kim olacak, ona bakmak lazım. Bu vakada kazanan ya da sevinen terör örgütleri olacak. Bir bölücü terör örgütü olacak, iki maalesef 15 Temmuz işgal girişiminin baş aktörü olan FETÖ bu işten çok sevinecek. Bunları sevindirmeyeceğiz. Bizim ilişkilerimiz, temaslarımız gayet samimi biçimde AB ülkeleri ile devam ediyor. Özellikle bizzat Ekonomi Bakanı olarak bizim ilişkilerimiz güçlü bir şekilde devam ediyor. Gümrük Birliği'nin güncellenmesi de çok önemli bir mesafe kat ettik, şu anda sonuna geldik. Muhtemelen 2017'nin sonunda bitmese bile bitme noktasına gelecek. 2018'in ilkbaharında bitecek, bittiği anda Gümrük Birliği ilk 1.5 yılda 160 milyar dolarlık ciromuz 200 milyar dolar, 5 yılda 500 milyar dolarlık bir tavana ulaşacak. Onun için biz terör örgütlerini sevindirmeyeceğiz. Dostlarımızla da bu konuda mutabıkız. Türkiye ve Avrupa olarak kazanan taraf olacağız" diye konuştu.