Deniz Seki Hapisten Çıkıp Dünya Evine Girecek
Yaklaşık 3 yıldır hapiste tutuklu bulunan ünlü şarkıcı Deniz Seki, hapisten çıkar çıkmaz çocukluk aşkı olan Faruk Salman ile nikah masasına oturacak.
Hapisten çıkmak için gün sayan güzel şarkıcı Deniz Seki, özgürlüğüne kavuşur kavuşmaz çocuklu aşkı Faruk Salman ile dünya evine girecek.
DENİZ SEKİ GÜN SAYIYOR
17 Haziran'da tahliye olmayı bekleyen Deniz Seki için hapisten çıkar çıkmaz Avrupa'ya tatile gideceği söylenmişti. Şimdi ki iddialara göre de Seki, çocukluk aşkı Faruk Salman ile evlenecek.
TUTUKLUYKEN YAZDIĞI ŞARKILARDAN ALBÜM YAPACAK
Seki'yi tahliye sonrası yoğun bir program bekliyor. Cezaevindeyken Vestel'le Türkiye turnesi, Bostancı Gösteri Merkezi'yle de yaz konserleri için el sıkışan Seki, konserden konsere koşacak. Şarkıcı ayrıca tutukluyken yazdığı yeni şarkılarını seslendireceği albümünü yaz sonuna doğru hayranlarıyla buluşturacak.
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