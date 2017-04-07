Deniz Seki Hapisten Çıkıp Dünya Evine Girecek

Hapisten çıkmak için gün sayan güzel şarkıcı Deniz Seki, özgürlüğüne kavuşur kavuşmaz çocuklu aşkı Faruk Salman ile dünya evine girecek.

DENİZ SEKİ GÜN SAYIYOR

17 Haziran'da tahliye olmayı bekleyen Deniz Seki için hapisten çıkar çıkmaz Avrupa'ya tatile gideceği söylenmişti. Şimdi ki iddialara göre de Seki, çocukluk aşkı Faruk Salman ile evlenecek.

TUTUKLUYKEN YAZDIĞI ŞARKILARDAN ALBÜM YAPACAK

Seki'yi tahliye sonrası yoğun bir program bekliyor. Cezaevindeyken Vestel'le Türkiye turnesi, Bostancı Gösteri Merkezi'yle de yaz konserleri için el sıkışan Seki, konserden konsere koşacak. Şarkıcı ayrıca tutukluyken yazdığı yeni şarkılarını seslendireceği albümünü yaz sonuna doğru hayranlarıyla buluşturacak.