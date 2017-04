Deniz Baykal: Maç Henüz Bitmedi (2)

"DEVLET GÜCÜYLE DAYATILAN BİR KAMPANYAYDI"



Çanakkale'de CHP İl Başkanlığı tarafından Çanakkale Belediyesi Çalışanları Sosyal Tesisleri'nde partililer ve vatandaşlar ile bir araya gelen Deniz Baykal, referandum kapsamında 'evet' cephesinin devletin bütün olanaklarıyla yürütülen bir kampanya sürdürüldüğünü savundu. Bütün gücüyle tarafsızlık için yemin etmiş Cumhurbaşkanının devletin uçağı ve helikopteriyle 'evet' için çalıştığını söyleyen Baykal, "Devletin güvenlik güçleriyle gittiği her yerde resmi organizasyonlarla miting yaptı. Okullar tatil, öğretmenler, memurlar hepsi sahada. Buna karşılık biz acaba Çanakkale'den Mardin'e nasıl gideceğiz diye çırpınıyoruz. Ertelemek zorunda kalıyoruz. Meral Akşener salon bulamıyor, engelleniyor. Bizim arkadaşlar stant açıyor. Vay olağanüstü hal stant olmaz diye masaları kaldırıyorlar. Broşür dağıtacaklar İstanbul'da, Ankara'da her türlü engel. Normal bir yarış oldu mu" diye konuştu.



Referandum süresi boyunca hayır oyu verecekleri suçlamak, karalamak, cesaretlerini kırmak, caydırmak için ahlaklı, ahlaksız her şeyin yapıldığını ileri süren Baykal, "Ağır suçlamalar, hakaretler yapıldı. Terörist olmakla, FETÖ'cü, PKK'lı olmakla suçlandı. Kampanya yukarıdan aşağıya bir 'evet' kampanyasıydı. Resmi bir kampanyaydı. Devlet gücüyle dayatılan bir kampanyaydı. Buna karşılık 'hayır' diyenlerin siyasi bir karargahı mı vardı? Bir organizasyonu mu, parası, pulu mu vardı? İnsanlar kendiliğinden akılla, vicdanla sorumluluk duygusuyla hemen bir araya gelerek, sosyal medyada örgütlenerek, müthiş yaratıcı kavramlar bularak, fikirler ortaya atarak, küçük videolar çekerek bir araya geldi" dedi.



Referandumdan önce bir TIR şoförünün çektiği görüntüyü örnek gösteren Baykal, "Bir video çekiyor. 'Dinleyin arkadaş' diye anlatıyor. Bir yandan da arabayı sürüyor. Muhteşem bir olay. Bir defa hareket spontane bir hareket. Tabandan yukarı bir hareket. Aşağıdan yükselen bir hareket. Vicdandan, akıldan, inançtan, bireysel değerlendirmeden gelen bir hareket. Talimatla, finanse ederek, yönlendirilerek değil. Çok saygı değer, büyük bir iş" diye konuştu.



CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal, buradaki konuşmasının ardından Çan İlçesi'ne hareket etti. Çan'da CHP İlçe yöneticisinin düğününe katılacak olan Baykal, ardından İstanbul'a geçecek.