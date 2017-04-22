Demre'de, Yörük Göçü Canlandırıldı

ANTALYA'nın Demre İlçesi'nde temsili Yörük göçü canlandırıldı. Yaklaşık 4 bin kişinin katıldığı etkinlikte, renkli görüntüler ortaya çıktı.



Demre Yörükler Derneği öncülüğünde, Antalya Büyükşehir Belediyesi, Demre Kaymakamlığı ve Demre Belediyesi'nin katkılarıyla Demre Yörük Göçü Şenliği'nin bu yıl 3'üncüsü yapıldı. Kaymakam Murat Uz, Belediye Başkanı AK Partili Süleyman Topcu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Cengiz Coşkun, Demre Yörükler Derneği Başkanı Mustafa Siviş, Antalya, Kaş, Elmalı, Korkuteli ile Muğla'nın Seydikemer ve Fethiye ilçelerinin Yörük- Türkmen dernekleri başkanlarının aralarında bulunduğu yaklaşık 4 bin kişi katıldı.



AT, EŞEK VE TRAKTÖRLÜ GÖÇ



Demre'ye bağlı mahallelerde oturan Yörükler eski mutfak eşyaları, tarım aletleri, ev aletleriyle süsledikleri traktörler, develer, eşekler, atlarla Noel Baba Müzesi yanında toplandı. Yapılan duanın ardından temsili Yörük Göçü, mehter takımı eşliğinde yürüyüşe geçti. Önde Atatürk posteri ve Türk bayrağı taşındı. Yörük dernekleri üyeleri göç boyunca caddelerde halk oyunları sergiledi. Traktör üstünde Yörük kadınları yayık yaydı, el değirmeniyle bulgur öğüttü, kirman çevirdi. Konvoya bir keçi sürüsü de eşlik etti. 3 kilometre süren göç ardından meydana ulaşıldı. İstiklal Marşı ve 10'uncu Yıl Marşı'nın okunması arından göçü deve üstünde tamamlayan temsili damat ve geline indirmelik yapıldı. Yörük grupları hep birlikte halk oyunları oynadı. Mahalli sanatçıların konser verdiği göçte konuşan Demre Yörükler Derneği Başkanı Mustafa Siviş, Yörüklerin Türkiye Cumhuriyeti'nin temel taşı, çimentosu olduğunu söyledi. Amaçlarının gelecek nesillere Yörük kültürünün aktarılması olduğunu belirten Siviş, gençlerin geçmişten örnek alması gerektiğini söyledi. Demre Belediye Başkanı Süleyman Topcu, birlik ve beraberliğin bozulmaması temennisinde bulundu.



Kaymakam Murat Uz da katılım gösteren kalabalığın ilgisinden dolayı memnun olduklarını belirterek, şöyle konuştu:



"Yörük kültürü şenliğimizin asıl amacı, birlik ve beraberliktir. Bugün buradaki kalabalık amacımıza ulaştığımızın bir göstergesidir. Bizim her şeyden çok birlik ve beraberliğe ihtiyacımız var. Bunu da Demreli kardeşlerimizin desteğiyle her zaman yaşıyoruz."



- Demreantalya