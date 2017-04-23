Dedesinin Cenazesi Dönüşü Kazada Ölen Genç Toprağa Verildi

İstanbul'dan kiraladıkları midibüsle dedesi Mustafa Uludağ'ın cenazesine giden ve İstanbul'a dönerken meydana gelen kazada ölen 20 yaşındaki Mustafa Uludağ son yolculuğuna uğurlandı.



Ailesi ile birlikte İstanbul'da yaşayan 20 yaşındaki Mustafa Uludağ, kendisi ile aynı adı taşıyan ve yaşlılığa bağlı sebeplerden hayatını kaybeden 73 yaşındaki dedesi Mustafa Uludağ'ın cenazesine katılmak üzere akrabaları ile birlikte İstanbul'dan yola çıktı. Dedesini son yolculuğuna uğurlayan genç, cenaze sonrası kiraladıkları midibüs ile yeniden İstanbul'a doğru yola çıktı. Ancak kontrolden çıkan midibüs, 50 metre yükseklikten dereye yuvarlandı. Kazada araçta bulunan yolculardan 10'u yaşamını yitirdi. Olayda 20 yaşındaki Mustafa Uludağ da hayatını kaybetti. Kazada yaşamını yitiren diğer akrabaları ile birlikte cenaze namazı kılınan Uludağ, aile mezarlığına defnedildi. - ZONGULDAK