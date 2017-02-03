Dedaş Ekiplerinin Kış Mesaisi

Gercüş ilçesinde Dicle Elektrik Dağıtım Şirketi (DEDAŞ) arıza ekipleri, ağır kışa rağmen mesaisine devam ediyor.



İlçede olumsuz hava koşulları nedeniyle ekipler 7-24 çalışıyor. Ekipler, ilçe merkezinde yaşanan arızaları gidermenin dışında kırsalda da fırtına ve kar yağışı yüzünden devrilen elektrik direklerini ve kopan iletim hatlarını onarmaya çalışıyor.



DEDAŞ Arıza Şefi Veysi Öner, yaptığı açıklamada, Yemiş köyü Karakaş üst bölgesinde bulunan trafonun arızasını gidermek için çalışma başlattıklarını söyledi.



Bu yıl ciddi arızalarla karşılaşmadıklarını dile getiren Öner, şöyle konuştu:



"Olumsuz hava koşullarından kaynaklanan arızaları gidermek için personel ile sahadayız. Yaşanan olumsuz hava koşullarından kaynaklanan lokal ve gerekli müdahaleler ile kısa sürede giderilecek türden arızalardır. Çalışan arkadaşlarımızı moral açısından da desteklemek için zaman zaman yaptığımız denetimlerimizi sürdürüyoruz. Amacımız, 2017'de ilçe ve köylerimize daha sağlıklı ve kesintisiz enerji vermektir."