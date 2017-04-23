Dedaş, 4 Bin Çiftçinin 70 Milyon Lirasına Bloke Koydu' İddiası

DİYARBAKIR merkez Yenişehir İlçesi Ziraat Odası Başkanı Süleyman İskenderoğlu, devletin Diyarbakır çiftçisine tarımsal destekleme primi olarak 167 milyon lira ödediğini, ancak Dicle Elektrik Dağıtım A.Ş.'nin (DEDAŞ), bankadaki bu paranın 70 milyon lirasına elektrik borcu gerekçesiyle bloke koyduğunu söyledi. DEDAŞ'ın bu uygulaması nedeniyle 4 bin çiftçinin mağdur edildiğini ileri süren İskenderoğlu, "Bölgemizde yetişen pamuk, buğday, mısır, arpa ve yem bitkisi dahil, devletin destekleme primi verdiği bütün çiftçilerin hesabına bolke koydu. Bu uygulama bölgedeki tarımı bitirme aşamasına getirmiştir" dedi.



Diyarbakır merkez ve bağlı 14 ilçe genelinde, arpa, buğday, mısır, pamuk ve yem bitkisi gibi bitkileri eken çiftçilere devletin 'tarımsal destekleme primi' adı altında para ödediğini belirten Yenişehir Ziraat Odası Başkanı Süleyman İskenderoğlu, bu kapsamda bu yıl kent genelindeki 4 bin çiftçiye 178 milyon lira ödediğini söyledi. 4 bin çiftçiden bazıları elektrik enerjisiyle, bazılarının ise sulama birliklerinden, elektrik enerjisine oranla daha düşük maliyetle aldığı suyla tarlasını suladığını kaydeden İskenderoğlu, "Ancak kendi imkanlarıyla nehir, suni ve tabii göletlerden motomopm sistemiyle de tarlasını sulayan çiftçiler var. Ancak DEDAŞ bütün çiftçileri aynı kefeye koyarak, çiftçi kayıt sisteminde 'sulu tarla' göründüğü için sulamayı da elektrik enerjisiyle yaptığını kabul ederek, devletin çiftçiye verdiği bankadaki paralarına bloke koydu" dedi.



'BORCU OLAN OLMAYAN ÇİFTÇİNİN HESABINA DA BLOKE'



Sadece Yenişehir İlçesi sınırları içerisinde 167 bin dönüm araziden 90 bin dönümünün sulu olduğunu hatırlatan İskenderoğlu, devletin destekleme primi olarak çiftçiye 178 milyon lira ödediğini, DEDAŞ'ın bu paradan 70 milyon liraya bloke koyduğunu belirterek, şöyle konuştu:



"DEDAŞ, çiftçilerin üzerinde büyük bir sıkıntı ve kambur oluşturmaya başladı. Pamuk, mısır ve buğdayda ilaçlama sezonu açıldı. Çiftçinin destek primlerine haksız yere bloke konulmuş durumda. Yenişehir İlçe sınırlarında Devegeçidi Barajı Sulama Birliği vasıtasıyla, pamukta ve mısırda dönüm başına 29 lira, buğdayda ise 13.50 lira ile bir sezon boyunca suyumuzu karşılıyoruz. Bölgede ne elektrikle, ne de enerjiyle bir işimizin olması söz konusu değildir. Pamukta enerji ile sulama yaparsanız, dönümüne yaklaşık 89 lira ödemek zorundasınız. Sulama Birliği'nden 29 liraya su alıyorduk, neden 3 katı fazla para verip enerji kullanayım ki? Borcu olan olmayan bütün çiftçilerin de hesabına Dicle Elektrik tarafından bloke konuldu. Çiftçi Kayıt Sistemi'nde (ÇKS) 'sulu yazılmış' deniliyor, 'belge getirin' deniliyor. Sulama Birliği'nden resmi belge getiriyorum ve saat tespitine gelecekler 20 gün oldu. 20 gündür hesapta bloke var ve kalkmıyor. DEDAŞ'ın bize yaptığı zulümdür. Ekili tarlaların ilaçlama zamanı geldi ama çiftçinin parası yok. Bankada parası var ama kullanamıyor. Bu yüzden Diyarbakır Bölge İdare Mahkemesi üzerinden Danıştay'a yürütmeyi durdurmak için başvuruda bulunduk."



- Diyarbakır