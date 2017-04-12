DEAŞ operasyonunda gözaltına alınan 19 kişi adliyeye sevk edildi

Zanlılardan biri, gazetecilere "Biz rabbimize ibadet ediyoruz, siz de rabbinize ibadet edin" diye bağırdı



ADANA - Adana'da DEAŞ operasyonunda gözaltına alınan 19 kişi adliyeye sevk edilirken, zanlılardan biri "Biz rabbimize ibadet ediyoruz" diye tepki gösterdi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yapılan istihbarat çalışmasında aralarında yabancı uyruklu kişilerin de bulunduğu 21 şüphelinin DEAŞ'a ve El Nusra'ya elaman kazandırdığı ve örgüte finans sağladığı bilgisine ulaştı. Polis, bu bilgiler doğrultusunda zanlıları yakalamak için şafak vakti özel harekat polislerinin de aralarında bulunduğu yaklaşık 500 polisle şafak vakti operasyon başlattı. Polis, 30 Mart tarihinde eş zamanlı olarak Yüreğir ve Seyhan ilçelerinde 19 adrese baskın yaptı. Yapılan baskında 1'i çocuk 19 kişi gözaltına alındı. Zanlılar 14 gün boyunca sorgulandıktan sonra bugün önce sağlık kontrolünden geçirilmek üzere adli tıp birimine götürüldü. Zanlılardan biri sağlık kontrolünden sonra adliyeye götürülerken, "Allah'a ibadet ettik diye bu haldeyiz, herkes kendi rabbine ibadet eder. Biz rabbimize ibadet ediyoruz, siz de rabbinize ibadet edin" diye kendisini görüntülen basın mensuplarına tepki gösterdi.