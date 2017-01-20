Davos: Rusya'nın Dünyadaki Rolü

Ulusal politikadan yeni bir ekonomik ve jeopolitik bağlama kadar, Rusya'nın dünyadaki rolü ne?
Euronews'ten Isabelle Kumar'ın Davos'taki canlı yayın konukları:
Igor Shuvalov – Rusya Federasyonu Başbakan Yardımcısı
Dmitry Kostygin – Ulmart Yönetim Kurulu Başkanı, Rusya
Kirill Dmitriev – Rusya Doğrudan Yatırım Fonu CEO'su
Ray Dalio – Bridgewater'ın kurucusu, ABD
*19 Ocak'ta Merkezi Avrupa Saatine göre 15: 00-16: 45 arasında etkinliği canlı olarak bu sayfadan takip edin
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Tags: Rusya Rusyanın Davos 2017 Davos: İsviçre rolü Zirve dünyadaki Gepost: 19 januari 2017
Kaynak: Euronews.com