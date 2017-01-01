Datça Sahilinde Erkek Cesedi Bulundu

Muğla'nın Datça ilçesinde sahilde erkek cesedi bulundu.



İskele Mahallesi'ndeki otel önünde yürüyüş yapan vatandaşlar, sahilde bir kişinin hareketsiz yattığını gördü.



İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, bu kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.



Çetinkaya Arın'a (80) ait olduğu belirlenen ceset, polisin incelemesinin ardından otopsi için Datça Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.