Real Madrid Başantrenörü Pablo Laso, Darüşşafaka Doğuş'un çok iyi mücadele ettiğini söyleyerek, "Bu akşam da çılgınlar gibi mücadele ettiler. Onları yenmek çok zor oldu" dedi.



THY Euroleague Çeyrek Final Turu 3. maçında Real Madrid, deplasmanda Darüşşafaka Doğuş'u 78-89 mağlup etti. Maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Real Madrid Başantrenörü Pablo Laso, "Bizim için harika akşam. Bütün sezon buraya ulaşmak için çok çalıştık. Sezonu birinci bitirdik. Her şeyin bu turda sonuçlanacağını biliyorduk. Rakibimizin de hakkını vermem lazım. Bütün sezon çok iyi mücadele ettiler. Bu akşam da çılgınlar gibi mücadele ettiler. Darüşşafaka Doğuş'u yenmek çok zor oldu yenmek çok zor oldu. David Blatt'ı de tebrik etmek istiyorum. Bugün oyunun büyük bölümünde kontrol bizdeydi. İlk yarıdaki fark daha büyük olabilirdi. Üçüncü çeyrekte fark attı. Son çeyrekte de düzenimizi bozmadık" diye konuştu.



"FENERBAHÇE'YE SAYGI DUYUYORUZ"



Laso, Dörtlü Final'de Fenerbahçe ile eşleştiklerinin hatırlatılması üzerine ise şunları söyledi:



"Fenerbahçe ile İstanul'da oynayacağız. Onlara çok saygı duyuyoruz. Her pozisyonda çok iyi oyuncuları var. Aramızda çok güzel bir mücadele olacak. Ama şu an Dörtlü Final'e yükselmenin keyfini sürmek istiyoruz."



