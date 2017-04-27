Darüşşafaka Doğuş: 81 - Real Madrid: 88 Maçının Ardından...

THY Euroleague Play-Off 3. maçında Darüşşafaka Doğuş, konuk ettiği İspanyol takımı Real Madrid'e 88 - 81 yenilerek seride 2-1 geriye düştü.



Salon: Volkswagen Arena



Hakemler: Sasa Pukl, Milivoje Jovcic, Olegs Latisevs



Darüşşafaka Doğuş: Wilbekin 18, Mehmet, Birkan, Wanamaker 17, Clyburn 7, Moerman 11, Anderson 2, Zizic 20, Slaughter, Bertans 3, Harangody 3



Başantrenör: David Blatt



Real Madrid: Randolph 12, Draper 3, Fernandez 3, Nocioni, Doncic 13, Maciulis, Reyes 2, Ayon 18, Radoncic, Carroll 21, Hunter 2, Llull 12, Thompkins, Suarez, Taylor 2



Başantrenör: Pablo Laso



1. Periyot: 26-17 (Real Madrid lehine)



Devre: 33-46 (Real Madrid lehine)



3. Periyot: 58-70 (Real Madrid lehine)



MAÇ SONU DEMEÇLER...



DARÜŞŞAFAKA DOĞUŞ BAŞANTRENÖRÜ DAVİD BLATT: "Öncelikle Real Madrid'i tebrik ederim. Bu maçı kazanmak için gerekli oyunu ilk yarıda oynamadık. Bütün ikinci yarı onları kovaladık. Doğrusu onlara yaklaştık da ama bir türlü öne geçemedik. Dördüncü çeyrek dışında yapabileceğimiz savunmayı hiç yapamadık, bu da Real Madrid gibi yetenekli bir takıma karşı maçı kaybetmemize yok açtı. Savunma ribauntlarında çok dikkatsizdik. İlk yarıda hiç agresif oynayamadık, alıştığımız oyunu hiç oynayamadık. Bir yanıt vermemiz lazımdı ama bu yanıtı vermek için çok geç kaldık."



DARÜŞŞAFAKA DOĞUŞ OYUNCUSU SCOTTİE WİLBEKİN: (28 dk, 18 sayı, 4/6 üçlük, 4 asist, 2 ribaunt)



"Bugün maça gerçekten çok yavaş başladık. İlk yarıda bir türlü şutları sokamadık. Daha da fenası hiç de iyi savunma yapamadık. Sanki onlardan bir adım yavaştım. Çok yumuşak kaldık ilk yarıda. Herhalde bu serideki en kötü yarımızı oynadık. İkinci yarı onları yakalamak için çok uğraştık. Neredeyse de yakalıyorduk. Ama birkaç topu iyi kullanamadık ve kaybettik. Doğrusu bugün top da bizi pek sevmedi."



DARÜŞŞAFAKA DOĞUŞ OYUNCUSU BRAD WANAMAKER: (39 dk, 17 sayı, 9 asist, 2 ribaunt)



"Zor bir maç oldu. İlk yumruğu onlar attı ve bir türlü kendimize gelemedik. İlk yarıdan sonra Real'i yakalamak zordu. Şimdi toparlanma zamanı. Cuma bir maçımız daha var. Hemen kendimize gelip daha iyi bir takım olduğumuzu göstermeli ve daha agresif oynayarak onları yavaşlatmalı, kendi oyunumuzu oynayarak kazanmalıyız."