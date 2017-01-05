Darbeci Subaylara İlk Ceza Erzurum'da Verildi (1)

DARBE girişiminde adı 'Erzurum Sıkıyönetim Komutanı' olarak geçen Jandarma Bölge Komutanlığı Kurmay Başkanı Kurmay Albay Murat Koçak ile 'Kırmızı Bylock' kullandığı tespit edilen Harekat ve Asayiş Şube Müdürü Kurmay Binbaşı Murat Yılmaz'a ceza kesildi. Erzurum 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan Koçak ve Yılmaz, 'Cebir ve şiddet kullanarak, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya veya bu düzen yerine başka bir düzen getirmeye veya bu düzenin fiilen uygulanmasını önlemeye teşebbüs' suçundan ayrı ayrı ağırlaştırılmış ömürboyu hapis cezasına çarptırıldı.



Her iki subaya iyi hal indirimi uygulanmadı. - Erzurum