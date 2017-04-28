Darbe Gecesinin Nöbetçi Subayı, Amirini Suçladı

ANTALYA'da darbe girişimi gecesi İl Jandarma Komutanlığı'nda nöbetçi subay olarak görev yaparken, darbecilerin talimatlarını yerine getirdiği iddiasıyla tutuklanan Üsteğmen Ferhat Konuş, amiri olan dönemin İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Fatih Üstündağ'ı suçladı.



Antalya'da 15 temmuz gecesi İl Jandarma Komutanlığı'nda nöbetçi amir olarak görev yaparken darbecilerin gönderdiği talimatları yerine getirmesine karşılık, darbecilerin talimatlarına uyulmamasına ilişkin emirleri geciktirdiği öne sürülen Üsteğmen Ferhat Konuş ile 16 Temmuz akşamı jandarmada yapılan asayiş toplantısında yanındaki diğer komutanlara "Aslında darbe planı kusursuz gibi. Cumhurbaşkanı ele geçirilseydi durum farklı olurdu, bu işin arkasında Amerika var" sözleriyle darbe planını savunduğu öne sürülerek tutuklanan Binbaşı Murat Akyol, Astsubay Başçavuş Nihat Karcı ve Uzman Jandarma Çavuş Mustafa Avcı'nın yargılanmasına Antalya 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Davanın ilk duruşmasında tahliye edilen Nihat Karcı ile Mustafa Avcı, tutuklu yargılanan Ferhat Konuş ile Murat Akyol hazır bulundu.



DARBEYİ ÜSTEĞMENDEN ÖĞRENMİŞ



Duruşmada, 15 Temmuz ve sonrasında yaşanan olaylarla ilgili dönemin Jandarma Komutan Yardımcısı Fatih Üstündağ'ın talimatla alınan ifadesi okundu. Üstündağ, olay gecesi jandarmaya gittiğinde o tarihte görevli nöbetçi amir Ferhat üsteğmenden darbe girişimini öğrendiğini söyledi. Fatih Üstündağ, gelen yazıyı İl Jandarma Komutanı Ahmet Yurdagül'e teslim ettiğini söyledi. Ardından Jandarma Komutanını Antalya Valisi Münir Karaloğlu'nun telefonla aradığını, fakat komutanın telefonu açmadığını iddia eden Fatih Üstündağ, bir süre sonra alay komutanının darbe emrini götüreceğini söyleyerek valinin yanına gittiğini belirtti. Kışladaki askerlere 'Kışladan çıkılmasın' diye talimat verdiğini ileri süren Fatih Üstündağ, Ahmet Yurdagül'ün ertesi gün gözaltına alındığını söyledi.



'BEKLE GÖR POLİTİKASI UYGULANDI'



Olay gecesi İl Jandarma Komutanlığı'nda nöbetçi subay olarak görev yapan tutuklu sanık Ferhat Konuş, Fatih Üstündağ'ın yazılı ifadesine tepki gösterdi. Ferhat Konuş, darbe girişimini öğrenir öğrenmez durumu derhal üstlerine bildirdiğini söyledi. Bunun üzerine jandarma Albay Fatih Üstündağ'ın 15 Temmuz akşamı birliğe geldiğini anlatan Konuş, kendisinin Üstündağ'dan gelen talimatlar doğrultusunda hareket ettiğini söyledi. Konuş, şöyle dedi:



"Darbe bildirisi saat 22.20'de geldi. Bunun üzerine komutanlarımı aradım. Fatih Üstündağ birliğe gelince kendisine darbe mesajını elden arzettim. Saat 22.55'te de Alay Komutanı Ahmet Yurdagül birliğe geldi. Bunun üzerine gelen mesajı birlikte alay komutanına arzettik. Ben yanlarından ayrıldıktan sonra Alay Komutanı Fatih Üstündağ'a 'Mevzileri güçlendirin, kışlanın dışına çıkış yapmayın' demiş. Daha sonra Alay Komutanı valinin makamına gitti. Önemli olaylarda verilen emirler kayıt altına alınır. Ancak 15 Temmuz akşamı böyle bir tutanak tutulmamış, daha sonraki günlerde düzenlenmiş. Olay tarihinde Sezai Yıldırım da karakollardan sorumlu Alay Komutan yardımcısıydı. Fatih Üstündağ'ın talimatları doğrultusunda tüm karakolların ve ilçelerin hazır kıta olması yolunda whatsapp üzerinden emir yayınlamıştır. Fatih Üstündağ ifadesinde bu durumdan bahsetmemiştir. Suçlamaları kabul etmiyorum. Olay tarihinde ben nöbetçi amirdim. Fatih Üstündağ ise amirdi. Bütün sorumluluk kendisindeydi. Ancak gelen hiçbir mesaja imza atmamış. Bekle gör politikası uygulanmıştır. Ben sonradan düzenlenen tutanaklarla suçlanmaktayım. Amaçları kendilerini kurtarmaktır. 9 aydır tutukluyum tahliyemi istiyorum."



Duruşma eksikliklerin giderilmesi için ertelendi. - Antalya