Danıştay'dan CHP'nin Referandum İtirazzına Ret

Danıştay, CHP'nin referandum ile ilgili başvurusunu reddetti. Danıştay, YSK kararını idari davaya konu olabilecek bir işlem olarak görmedi.

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YSK'DAN DA RET KARARI GELMİŞTİ

Yüksek Seçim Kurulu tarafından CHP'nin referandum iptaline ilişkin başvurusu reddedilmişti. Karar, 10 üyenin ret, bir üyenin kabulüyle oy çokluğu ile verilmişti.

Açıklamada, "Halk oylamasının tam kanunsuzluk nedeniyle iptaline ilişkin talepler, YSK toplantısında görüşülmüş, yapılan değerlendirmeler neticesinde her 3 talebin de ayrı ayrı oylanması sonucunda, 10 üyenin ret, 1 üyenin kabul yönündeki oyları ve oy çokluğuyla reddine saat 17.30 itibarıyla karar verilmiştir." denilmişti.