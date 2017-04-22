Dalyan'da "Bahar Şenliği" Düzenlenecek

Muğla'da düzenlenecek olan Bahar Şenliği'ne çeşitli motosiklet gruplarının da katılacağı bildirildi.



Ortaca Belediye Başkanı Hasan Karaçelik, gazetecilere yaptığı açıklamada, Ege Yolcu Dergisi ile ortaklaşa düzenleyecekleri şenliğin, 27-30 Nisan tarihleri arasında gerçekleşeceğini söyledi.



Şenliği, "Dalyan Açık Su Yüzme Yarışması" ile birleştirdiklerini de dile getiren Karaçelik, şenliğe Türkiye'nin bir çok yerindeki motosiklet gruplarının katılacağını ifade etti.



Karaçelik, motosiklet gruplarını gönüllü turizm elçileri olarak gördüklerini ifade ederek, etkinlik kapsamında bir de caz konseri düzenleyeceklerini kaydetti.