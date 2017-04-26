Dalaman'da Fetö Operasyonunda 26 Gözaltı

Muğla’nın Dalaman ilçesinde, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonda 26 ceza infaz koruma memuru gözaltına alındı.

Dalaman'da Fetö Operasyonunda 26 Gözaltı

Muğla'nın Dalaman ilçesinde, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonda 26 ceza infaz koruma memuru gözaltına alındı.

Ortaca Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Dalaman İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Dalaman Açık Ceza İnfaz Kurumu personeline operasyon düzenledi. Operasyonda 26 ceza infaz koruma memuru gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi. - MUĞLA

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