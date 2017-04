Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, "Dağlar teröristler için güvenli sığınaklar olmaktan çıktı. Mağarasından başını çıkarının tepesine bombanın yağdığı bir dönemi yaşıyoruz" dedi.



Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, 10 Nisan Polis Haftası sebebiyle, şehit yakınları ve gaziler ile bir araya geldi. Kocaeli Polis Evinde düzenlenen programa Bakan Fikri Işık'ın yanı sıra Kocaeli Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Ali Kurt, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, şube müdürleri ve eşleri katıldı.



Programda konuşan Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, terörle mücadele konusunda önemli mesajlar verdi. Polis teşkilatından övgüyle bahseden Bakan Işık, "Polis teşkilatları güvenlik ihtiyacını karşılayan, halkının huzurunu güvenliğini asayişini sağlayan insanların gece rahat uyuduğu gündüz üzerinde rahatça gezdiği ülke için büyük gayret eden fedakar meslek mensuplarıdır. Polislerimizin ne kadar büyük bir fedakarlıkla çalıştıklarını, bu milletin huzur ve esenliği için büyük mücadele verdiklerine yakinen şahit olanlardan biriyim. İl başkanlığımız döneminde, milletvekilliği döneminde, bakanlık görevinde bunu her gün birebir yaşayan ve bu konuda polislerimizle, emniyet camiamız ile işbirliği yapan bir arkadaşınızım. Şehirlerimizin ve ülkemizin huzuru için insan üstü gayret gösteriyorsunuz. Bunu zaman zaman canı pahasına ifa ediyorsunuz. Bu ülke huzurla yoluna devam etsin diye, halk içinde mutluluk ile yaşasın diye bu ülkenin güvenliği için gözünü kırpmadan canını feda etmiş şehitlerimiz var. Bu noktada yaralananlar ve gazi olanlar var. Bu topraklar bize kolay vatan olmadı. Kutsal toprakların dışında en değerli toprakların üzerinde yaşıyoruz. Çünkü uğrunda en çok şehit verilen topraklar bu topraklar" diye konuştu.



Devletin şehit ailelerini hiç yalnız bırakmadığını ifade eden Bakan Işık,"Bu ülkenin huzuruna kast eden, kardeşliğine kast eden, bu ülkenin güvenliğine göz dikenlerin her birinin gözünü oymak, onları eylem yapamaz hale getirmek ve 'Nush ile uslanmayanı etmeli tekdir. Tekdir ile uslanmayanın hakkı kötektir' ifadesi ile bunlara gereken dersi vermek hepimizin bir vatan borcudur. Çok şehit verdik ve vermeye devam ediyoruz. Malazgirt'ten beri binlerce, on binlerce şehidimiz var. Maalesef vermeye de devam ediyoruz. Çünkü hala vatanımızın üzerinde gözü olan hain odakların olduğunu biliyoruz. Bunlara karşı amansız mücadelemizi sürdürüyoruz. Bu hainlerle çok yoğun bir mücadele veriyoruz" diye konuştu.



"ŞEHİTLERİMİZİN KANI YERDE KALMIYOR"



23 Temmuz 2015'den bugüne kadar 10 bin 91 bölücü terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiğini söyleyen Bakan Fikri Işık, "Bunlardan 7 bin 71 tanesi ölü olarak, bin 20 tanesi yaralı, 963'ü yakalama ile bin 37 tanesi teslim olarak etkisiz hale getirildi. Allah'a hamd olsun 35 yıllık terörle mücadele tarihinde polisimiz, askerimiz, jandarmamızın, gönüllü köy korucularımızın ve halkımızın en yüksek koordinasyonu sağladığı ve birbiri ile tam bir uyum içinde operasyon yaptığı, terör örgütüne darbe üstüne darbe indirdiğimiz bir dönemi yaşıyoruz. Şehitlerimizin kanı yerde kalmıyor. Şehitlerimize uzanan her el bir bir, teker teker kırılıyor. Bir daha bu ülkeye kimsenin yan gözle bakamayacağı bir noktaya Türkiye'yi hızlı taşıyoruz. Şu anda hamd olsun bölücü terör örgütü çok ağır darbeler aldı. Eylem yapamaz noktaya doğru da hızla ilerliyor. Bu terör örgütünü bertaraf ettikten sonra Türkiye'yi uğraştıracak başka taşeronlar, örgütler çıkarmaya çalışacaklar. Devletimiz, terörle mücadelede bütün kaynaklarını seferber ediyor. Artık terör örgütleri karakol basıp, polis noktalarını basıp polislerimizi şehit edemiyor. Çok önemli tedbirler aldık. Kendi milli silahlarımızı terörle mücadele için seferber ettik. İnsansız hava araçlarımız 3 bin, 3 bin 500 metre rakımlı dağlarda terörist avlıyor. Dağlar teröristler için güvenlik sığınaklar olmaktan çıktı. Mağarasından başını çıkarının tepesine bombanın yağdığı bir dönemi yaşıyoruz. Türkiye kendi silahlı ihalarını geliştirmeseydi bazı ülkeler bize bunları vermezdi" şeklinde konuştu.



Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, tüm masaları tek tek gezerek şehit aileleri ve gaziler ile yakından sohbet etti.



(Refik Fidan - Kaan Kızıl / İHA)