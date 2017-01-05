Dağcılar, Zigana'da Eğitim Görüyor

Gümüşhane'de, "Doğada Arama ve Kurtarma Eğitmenliği Kış Oryantasyon Eğitimi" düzenlendi.



İl Afet ve Acil Durum Eğitim Merkezi Müdürlüğünce, (AFADEM) afet ve acil durumlara yönelik Torul ilçesi Zigana Dağında düzenlenen eğitimlere 24 kişilik ekip katıldı.



Gümüşhane İl AFAD Müdürü Mesut Bayrak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığına (AFAD) bağlı Afet ve Acil Durum Eğitim Merkezinin düzenlediği Doğada Arama Kurtarma Kış Oryantasyon Eğitiminin Zigana'da başladığını kaydetti.



Eğitimlere, 8 ilden 24 kişilik ekibin yanı sıra 4 kişilik eğitici eğitmenin katıldığını belirten Bayrak, "Eğitimlere ayrıca 2 kişilik teknik ekip de destek sağlamakta. Eğitimler bir hafta sürecek. Bir hafta sonunda başarılı olanlar eğitici eğitmeni olacak. Bu eğitici eğitmenlerde daha sonra yeni eğitmenler yetiştirmek suretiyle doğada arama kurtarma faaliyetlerine katkı sağlamış olacak." diye konuştu.



Ankara AFAD Eğitim Merkezi Eğitmeni Ahmet Taşdemir de Zigana Dağında personele yönelik eğitimlere başladıklarını söyledi.



Tüm Türkiye'deki AFAD çalışanlarının, eğitimleri alan personel tarafından eğitileceğini kaydeden Taşdemir, şunları kaydetti:



"AFAD olarak eğitimler sonunda müdahale kapasitemiz artırılmış personellere sahip olacağız. Aynı zamanda tüm Türkiye'de bizimle beraber paydaş olan sivil toplum örgütlerimize de bu eğitimleri vereceğiz. Planlama çerçevesinde eğitimlerimiz oluyor. Türkiye'nin her yerinde bu eğitimleri açtık ve devam ediyoruz. Bu eğitimlerin bir ayağı da şu anda Gümüşhane'nin Torul ilçesine başlı Zigana Dağında yapıyoruz. Eğitmen adaylarımız bu eğitimden sonra doğada arama kurtarma eğitmeni olacaklar."