Bilişim İnovasyon Derneği tarafından düzenlenen CyberCamp2017 Kış Kampı, 23 Ocak-5 Şubat'ta İstanbul'da gerçekleştirilecek.
Bilişim İnovasyon Derneğinden yapılan açıklamaya göre, etkinlik, Turkcell sponsorluğunda, Mental IK desteğiyle Tuzla'daki Radisson Blu Hotel'de düzenlenecek.
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Başkanı Ömer Fatih Sayan ve Turkcell Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Akça'nın açılışına katılacağı etkinlikte Bilişim Güvenliği Kış Kampı kapsamında 3 bin 900'ü aşkın gencin arasından seçilen 40 genç siber güvenlikle ilgili uzman eğitmenlerden eğitim alarak sektöre kazandırılacak.
Cybercamp2017 Kış Kampı 23 Ocak'ta
Bilişim İnovasyon Derneği tarafından düzenlenen CyberCamp2017 Kış Kampı, 23 Ocak-5 Şubat'ta İstanbul'da gerçekleştirilecek.
Bilişim İnovasyon Derneği tarafından düzenlenen CyberCamp2017 Kış Kampı, 23 Ocak-5 Şubat'ta İstanbul'da gerçekleştirilecek.
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