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Cüretkar Sahara!
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Cüretkar Sahara!
16 Ocak 2017 Pazartesi 11:21
Pop yıldızı Justin Bieber’ın eski sevgilisi Sahara Ray kendine fazlasıyla güveniyor.
Pop yıldızı Justin Bieber’ın eski sevgilisi Sahara Ray kendine fazlasıyla güveniyor.
Kaynak:
Milliyet.com.tr
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Justin Bieber
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