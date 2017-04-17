Cumhurbaşkanının Kızı Çocuk Emzirirken Çektiği Fotoğrafı Paylaştı.

Aralık 2011 yılından beri ülkenin başında olan 60 yaşındaki Kırgısiztan Cumhurbaşkanı Atabevey'in en küçük kızı olan 20 yaşındaki kızı Aliya Shagieve instagramda iç çamaşırı ile oğlunu emzirdiği footğraf paylaşında %75'i muslüman olan ülkede tepki topladı.

Geçen eylül ayında evlenen Shagieve Mart ayında doğumuna bir kaç kalana kadar yapana kadar hamileliği hakkında her hangi bir yorumda bulunmamıştı. İnstagramda hamile karnı ile fotoğraf paylaştıktan kısa bir süre oğlu Tagir'i dünyaya getirmişti.

Hamileliği ve doğumdan sonra oğlunu emzirirken çektiği fotoğrafları paylaşması yüzde yetmiş beşi müslüman olan ülkenin muhafazakar kesiminden tepki topladı. Muhavazakar kesim, bir kadının çocuğunu emzirirken çekilmiş footoğraflarını paylaşmasının bir kadın için çok yanlış bir şey olduğunu söyledi.

Shagive ise kendisine yapılan eleştirilere şu şekilde karşılık verdi : Kaideler ve fikirler zamana bağlı olarak değişir. Bu yüzden bu şekilde tepki görmem anlamsızdır ve bir kaç jenerasyon sonra toplum bu tür değişiklikleri kabul etmek zorunda kalacak.

Cunhurbaşkanının kızı bu tür fotoğraflar çekmeye devam edeceğini söylerken bazı kesimler ise açık fotğraflar paylaşarak önce kocasına eşine ve kardeşine ihanet ettiğini söylediler.