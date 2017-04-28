Cumhurbaşkanına Suikast Timi Davasına Devam Edildi (3)

DURUŞMA ERTELENDİ



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Marmaris'te kaldığı otele, 15 Temmuz darbe girişimi gecesi saldırı düzenleyen 1'i firari 37 darbeci askerin de aralarında bulunduğu 44'ü tutuklu, 47 sanığın yargılandığı davanın duruşması 4 Mayıs 2017 tarihine ertelendi. Duruşmada, sanık ve tanık avukatları toplanan delilerle ilgili beyanda bulunacak.