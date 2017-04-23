Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yenilenen TBMM Başkanlık Divanı Toplantı Salonu'nda
TBMM Başkanı İsmail Kahraman, TBMM'nin açılışının 97. yıl dönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla koltuğunu İMKB Alpaslan İmam Hatip Ortaokulu 6. sınıf öğencisi Zehra Betül Özkan'a devretti.
TBMM Başkanı İsmail Kahraman, TBMM'nin açılışının 97. yıl dönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla koltuğunu İMKB Alpaslan İmam Hatip Ortaokulu 6. sınıf öğencisi Zehra Betül Özkan'a devretti.
İsmail Kahraman, TBMM Başkanlık Divanı Toplantı Salonu'nda tadilattan sonraki ilk kabulünü, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz başkanlığındaki heyetle gerçekleştirdi.
Cumhurbaşkanından öğrencilere nasihatlar
Kahraman, kabulden önce, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ile birlikte yenilenen salona geldi ve salon hakkında bilgi verdi.
Erdoğan, Kahraman'ın koltuğuna oturan İMKB Alpaslan İmam Hatip Ortaokulu 6. sınıf öğencisi Zehra Betül Özkan ile bir süre sohbet etti ve bütün öğrencilere nasihatlarda bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Birbirinizi çok sevin, incitmeyin. Kimsenin de elini öpmeyin; anne, baba, öğretmen, sadece bunların elini öpeceksiniz." dedi.