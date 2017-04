Cumhurbaşkanı Erdoğan Tuzla'da

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Anayasa değişikliği ile milletimize, hem kendisinin hem çocuklarının geleceği için çok önemli bir yönetim sistemi teklif ediyoruz. Buna karşı çıkanlar, dikkat ediniz kendileri hiçbir teklif getirmiyor. Sadece 'olmasın, yapılmasın, değişmesin' diyorlar. Siz bu kafayı çok iyi tanırsınız." dedi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, yarın gerçekleştirilecek halk oylaması öncesinde Tuzla'da halka hitap etti.



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 15 Temmuz darbe girişimi için "Kontrollü darbe" dediğini hatırlatan Erdoğan, "Kontrollü darbe diyor ya 15 Temmuz akşamı için... Havalimanına biz indik, saat 23.10. O oradan özel bir ekip geldi, ışıldaklı araçla darbecilerle konuşuyor, anlaşıyor, o da orada kaçıyor, Bakırköy'e belediye başkanına gidiyor. Hani sen diyordun ki 'Darbe olursa tankların önünde önce ben dururum.' Ne oldu? Niye o akşam kaçıp gittin? Her şey artık kayıtlarda. Yalan makinesi olan Kılıçdaroğlu, tutmuyor artık, tutmuyor" ifadelerini kullandı.



Kılıçdaroğlu'nun "Eğer Erdoğan bana haber verseydi gelirdim" dediğini ifade eden Erdoğan, "Ben millete çağrımı yaptım. Milletim geldi ama sen gelemedin." diye konuştu.



Tuzlalı seçmenlerin sandıklara sahip çıkacağına inandığını dile getiren Erdoğan, "Anayasa değişikliği ile milletimize, hem kendisinin hem çocuklarının geleceği için çok önemli bir yönetim sistemi teklif ediyoruz. Buna karşı çıkanlar, dikkat ediniz kendileri hiçbir teklif getirmiyor. Sadece 'olmasın, yapılmasın, değişmesin' diyorlar. Siz bu kafayı çok iyi tanırsınız. Bunların ülkenin ve milletin hayrına dikilmiş bir tek ağaçları, üst üste konmuş iki tuğlaları yoktur. Her şeye karşı çıkmayı, her şeye şimdi olduğu gibi 'hayır' demeyi siyaset sanıyorlar. Neye hayır dediklerini bilmedikleri için de sürekli saçmalıyorlar." dedi.



Bugüne değin birçok önemli projeye imza atıldığını vurgulayan Erdoğan, şöyle devam etti:



"Bundan sonra da birçok eser inşallah ortaya konacak. Bunlar yeni yapılan havalimanına da karşı çıkıyorlar. ya dünyanın bir numarası... 2023'te yeni havalimanına yılda 200 milyon yolcu inecek ve oradan gidecek. Dünyanın bir numarası. Çanakkale Köprüsü, 2 kule arası mesafe ne biliyor musunuz? 2 bin 23 metre. 2023'te açacağız ya Allah'ın izniyle metreyi de öyle ayarladık. Dünyada bu uzunlukta yok. O da bir numara. Biz artık ilklerin ülkesiyiz Allah'ın izniyle. Batı ondan çıldırıyor. Biliyoruz ki bu havalimanı bittiğinde en çok onları göreceğiz. Varsın olsun. Atalarımız ne demiş? İyilik yap at denize, balık bilmezse halik bilir. Biz yeni projelerle, yeni yatırımlarla milletimize hizmet etmeye devam edeceğiz."



"Biz sadece Rabbimizin huzurunda rükuda eğiliriz"



Vatandaşların "Dik dur eğilme millet seninle" şeklinde tezahüratta bulunması üzerine Erdoğan, "Hiç endişe etmeyin. Biz sadece Rabbimizin huzurunda rükuda eğiliriz, secdede eğiliriz. Onun dışında asla" karşılığını verdi. Erdoğan, şunları söyledi:



"Bir meseleye siyaseten karşı olmak başkadır, yapılan işi çarpıtarak yalana, iftiraya başvurarak anlatmak başkadır. Yarın oylamasını yapacağımız anayasa değişikliği konusunda bu iş tavan yaptı. Ana muhalefetin başındaki zatın ve aynı yolda yürüyenlerin söyledikleriyle inanın anayasa değişikliğinin kendisi arasında en küçük bir ilişki yok. 18 maddenin içinde olmayan şeyleri bu adam söylüyor. Bu değişiklikle getirmek istediğimiz Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, ülkemizin kalkınması, gelişmesi, büyümesi için ihtiyacı olan istikrar ve güven iklimini güçlendirecektir. Yeni sistemde Türkiye için söyleyecek sözü olan, milletimize vereceği hizmeti olan herkese kapılar sonuna kadar açık. Başbakanlığım döneminde yeni anayasa için çalışmalar başlattık. Temsilcilerimiz paraf ettiler, 45 madde, 60 madde paraf edildi ama CHP yan çizdi, geri çekildi. O gün onları parlamentodan geçirseydik bugün bu hale gelmeyecektik."



Anayasa değişikliği teklifinde vatandaşların da 100 bin imzayla adayını gösterebileceğini vurgulayan Erdoğan, "Cumhurbaşkanlığı adaylığını sadece partilere, milletvekillerine bırakmadık. Tarihimizde ilk defa milletimiz doğrudan cumhurbaşkanı adayı gösterebilecek. 100 bin imzayla adayını gösterebilecek. Bugüne kadar böyle bir şey var mıydı? İşte demokrasi bu. Bundan daha demokratik, bundan daha adil bir yarış olabilir mi? Beş yılda bir yapılacak. Birinde cumhurbaşkanını ve onunla birlikte hükümeti kim belirleyecek? Millet, değerli kardeşlerim millet. Cumhurbaşkanı hükümeti, milletvekilleri meclisi çalıştıracak." şeklinde konuştu.



Anayasa değişikliğiyle seçilme yaşının 18'e düşeceğini aktaran Erdoğan, konuşmasına şöyle devam etti:



"Tutmuş, diyor ki bu gençler Meclis'e giremez. Niye giremez? 'Girecekler, 2 sene görev yapacak. Ondan sonra emekli maaşı almaya başlayacaklar.' Bir defa böyle bir şey yok. Niye yalan söylüyorsun? Meclis'e giren sadece görev yapmakla kalmayacak, eğer ikinci dönem seçilirse zaten yine parlamento onun primlerini, her şeyini ödüyor ama şunu bil ki 23 yıl bu pirim ödenecek. Erkekler 65 yaşında emekli olacak, bayanlar 63 yaşında emekli olacaklar. 'Askerliğini yapmayacaklar efendim.' Şimdi bunlar engel değil. Türkiye'de bedelli askerlik yaşadık mı? Bunlar oldu mu? Sigortalılık yeterli olmadığı halde çocuk yaşta oğlunu sigortalı yaptı. SSK'nın genel müdürüydü ya... Hastanelerimizi batırdı, bitirdi. Savaş Ay'ın programını izlediniz değil mi? Rezaleti görüyorsunuz değil mi? Hep söylerim ya bu adama 5 koyun ver, kaybeder gelir. Yarın öyle bir ders verelim ki..."



