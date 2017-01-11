Cumhurbaşkanı Erdoğan Tbf Yönetim Kurulunu Kabul Etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Basketbol TBF Yönetim Kurulu üyelerini kabul etti



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hidayet Türkoğlu Başkanlığındaki TBF Yönetim Kurulu üyelerini kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen kabulde Erdoğan'ın yanı sıra Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç da yer aldı.



Türk basketbolunun genel görüntüsü ve geleceğinin de konuşulduğu görüşmede Türkoğlu, Erdoğan'a üzerinde isminin yazdığı 15 numaralı formayla birlikte basketbol topu hediye etti. - ANKARA