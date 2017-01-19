Dha ANKARA - Cumhurbaşkanı Erdoğan, MİT Müsteşarı Fidan'ı kabul etti
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Müsteşarı Hakan Fidan'ı Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda kabul etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, MİT Müsteşarı Fidan'ı Kabul Etti
Dha ANKARA - Cumhurbaşkanı Erdoğan, MİT Müsteşarı Fidan'ı kabul ettiCUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Müsteşarı Hakan Fidan'ı Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda kabul etti.
Dha ANKARA - Cumhurbaşkanı Erdoğan, MİT Müsteşarı Fidan'ı kabul etti
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