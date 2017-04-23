Cumhurbaşkanı Erdoğan Meclis'te
- Cumhurbaşkanı Erdoğan Meclis'teANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM'nin açılışının 97. yıl dönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı töreni dolayısıyla TBMM'ye geldi.
- Cumhurbaşkanı Erdoğan Meclis'te
ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM'nin açılışının 97. yıl dönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı töreni dolayısıyla TBMM'ye geldi.
TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın tarafından karşılanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Genel Kuruldaki törene katılacak. (BC-