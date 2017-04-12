Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nu Erzurum'da 'Dadaş' Fıkrasıyla Eleştirdi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, terörle mücadelenin devam ettiğini ifade ederek, "Bu ülkenin huzurunu bozanlara, tarihi bir ders veriyoruz, vermeye devam edeceğiz.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, terörle mücadelenin devam ettiğini ifade ederek, "Bu ülkenin huzurunu bozanlara, tarihi bir ders veriyoruz, vermeye devam edeceğiz. 10 bini aşkın teröristi etkisiz hale getirdik" dedi. Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na Dadaş fıkrasıyla yüklendi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Erzurum İstasyon Meydanında halka hitap etti. Türkiye'nin terörle mücadelesinin devam ettiği belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 Temmuz'da Erzurumluların devletin yanında durduğunu söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Erzurum'un "Doğu'nun İncisi" olduğunu ifade etti.
Belediye başkanından yeni meydan istedi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'den yeni bir meydan isteyerek, "Ben şimdi Belediye Başkanı Sekmen'den yeni bir meydan bulmasını rica ediyorum. Erzurumlu artık İstasyon Meydanına sığmıyor. Bu elbise bize dar geliyor. Başkanımızdan sözü aldık inşallah o meydanı bulacak. Geçtiğimiz 14 yılda Erzurum'a 20 katrilyon yatırım yaptık. Erzurum inşallah doğunun incisi olacak. Buradan müjde vereyim. Doğalgazın hem ısınma hem de günlük kullanımdaki önemi ortada. Oltu, Pasinler ve Horasan ilçelerine bu yıl içinde Karaçoban, Narman ve Tortum'a önümüzdeki yıl, İspir'e de en geç bir sonraki yıl doğalgazı veriyoruz. Bundan en çok memnun hanım kardeşlerimiz olacak. Bu sobanın çilesini rahmetli anam da çekti siz de çekiyorsunuz. Şimdi doğalgaz bağlanınca banyo, mutfak tüm oda sımsıcak olacak. Evler pırıl pırıl olacak. Modern bir Türkiye'nin insanı olarak benim dadaşım buna layık. 81 vilayette inşallah 80 milyon bu doğalgazı kendi evinde bulacak" dedi.
Kış Olimpiyatları hazırlığı
Erzurum'un kış olimpiyatları için hazır olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Erzurum'a Kış Olimpiyatları yakışır değil mi? Şimdi ilk etabını yaptık olimpiyat olunca ufak düzenlemelerle ona da gireceğiz. Bu organizasyona aday olsak fena mı olur. 2026 için böyle bir hazırlık yapıyoruz. Buradan dünyaya bu olimpiyatlarla mesaj vereceğiz. Erzurum'dan yükselen bu sesi duyan arkadaşlarımız herhalde gerekli çalışmaları yaparlar. Bölgemizdeki tüm şehirlerimiz gibi Erzurum'un öncelikli sorumluluğunun istihdam olduğunu biliyoruz. Erzurum'a 20 milyar liralık yatırım yapılmasını ve 23 bin yeni istihdam çıkarılmasını planladık. Bunun için devlet altyapı kuracak. Özel sektörde gelecek burada yatırımı yapacak. Tabi bunun için istikrar ve güven gerekiyor. İşte 16 Nisan istikrar ve güvendir. Eğer istikrar ve güven olursa teşvik versenizde işe yaramaz. İnşallah 16 Nisan'da yeni yönetim sistemine geçerek ülkemizin önünde yeni bir dönem açacağız. Erzurum Türkiye'de bir numara olacak. Batı'ya da cevabını en güzel şekilde verecek mi? Erzurum'a 14 yılda neler yaptığımızı anlatmama gerek yok. Günlük hayatınızın içinde görüyorsunuz" diye konuştu.
"10 bini aşkın teröristi etkisiz hale getirdik"
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ülkenin huzurunu bozanlara tarihi bir ders verdiklerini, vermeye devam edeceklerini kaydederek şöyle konuştu:
"10 bini aşkın teröristi etkisiz hale getirdik. 16 Nisan inşallah terörün bu ülkede kırıldığı bir gün olacaktır. Şu anda Cudi'de, Gabar'da inlerine girdik. Bu ülkenin huzurunu bozanlara, tarihi bir ders veriyoruz, vermeye devam edeceğiz. 15 Temmuz beklediğini bulamayanların bir sonraki hamlesiydi. Hamdolsun milletimiz 15 Temmuz'da da istiklalinin ve istikbalinin yanında durdu. Ben Sekmen kardeşime diyorum ki, bu meydan Erzurum'a yetmez. Erzurum öyle bir meydan olsun ki en az 250 bin kişiyi alsın. İstasyon meydanınıza sığmıyoruz, bu elbise bize dar geliyor. Şimdi yeni bir elbiseye ihtiyacımız var. Terörle mücadele Erzurum'un asker ve polis olarak 25 şehidi var. Kardeşlerim, Dadaşlarım söz konusu vatan olduğunda, millet olduğunda Dadaş gözünü kırpmadan öne atılır. Ne diyor Erzurum ağıdın da, 'Mızıka çalındı düğün mü sandın, Al beyaz bayrağı gelin mi sandın? Yemen'e giden gelir mi sandın, Dön gel ağam dön gel dayanamirem, uyku gaflet basmış uyanamirem ağam öldüğüne ey ey inanamirem.' Kardeşlerim Erzurum bugün her zamanki gibi bir başka. Erzurumlunun gözü pek yüreği yufkadır yufka. Sevdiklerine kıyamaz. 16 Nisan aynı zamanda istikrar ve güvendir. Yatırımcı buna bakıyor, eğer istikrar ve güven yoksa siz yeteri kadar teşvik verin gitmiyor. Bak Güneydoğu'ya gidiyor mu? Gitmiyor. Biz kefenimizi giyerek yola çıktık, bizi bölemeyeceksiniz, yolumuzdan alıkoyamayacaksınız. Karadeniz'le Erzurum arasındaki ulaşımı kolaylaştıracak Ovit Tünelle buradan Karadeniz'e kısa yoldan gideceğiz. Erzurum Londra'dan Pekin'e İpek Demiryolu'nun en önemli duraklarından biri olacak. Biz 16 Nisan'dan sonra hemen yeni projelerin, yeni yatırımların ve bunların da hazırlık safhasına inşallah başlayacağız. Artık gizli kapaklı bir şey kalmadı. Ülkemizde bir ana muhalefet boşluğu olduğunu da izlediniz. Kılıçdaroğlu hep yalan söylediği için hiç yormuyor. Ana muhalefet partisinin elinde bir program olur değil mi? Bunlarda hiçbir şey yok. Kağıt üzerinde kalan laflardan bahsetmiyorum. Somut projelerden bahsediyorum. Biz iktidara gelirken 15 bin kilometre bölünmüş yol yapacağız dedik. Şu anda biz 19 bin kilometre bölünmüş yol yaptık. Kardeşlerim biliyorsunuz Bay Kemal Sosyal Sigortalar Kurumu'nun genel müdürlüğünü yaptı."
'Manidar Dadaş Fıkrası'
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yalan söylediğini ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Dadaş' fıkrasıyla yüklendi.
Erdoğan, fıkrayı şöyle anlattı:
"Dadaşlar bunun cevabını bir Dadaş fıkrasıyla vereyim. Dadaş'a sormuşlar Kamil'i mi seversin Kemal'i mi seversin. Dadaş hemen cevap vermiş. Demiş ki -Kemal'i severim.- 'Niye?' demişler Dadaşın cevabı çok manidar Kamil bir yalan söylir bir doğru. Kemal hep yalan söylir beni yormir demiş. Kılıçdaroğlu da hep yalan söylediği için kimseyi yormuyor." Ama bu durum ülkemiz de bir boşluk da ortaya çıkarıyor.
"Bunlar zavallı, bunlar aklını kiraya vermiş"
Cumhurbaşkanı Erdğan, 16 Nisan'da istikrar ve güven ortamını sağlayacak yeni sisteme geçileceğini ifade ederek, "Kimler hayır diyor? Kandil hayır diyor mu? Bölücübaşının bulunduğu İmralı hayır diyor mu? Pensilvanya'daki FETO hayır diyor mu? Batıdaki Türkiye düşmanları, bizim düşmanlarımız hayır diyor mu? Terör örgütleri orada onların Türkiye düşmanlarıyla sosyalistleriyle, komünistleriyle biraraya gelmişler bize karşı kampanya yürütüyorlar. İsviçre'de parlamentonun önünde dev bir resmimde şakağıma silah dayayıp, Erdoğan'ı öldürün diyorlar. Bunlar zavallı. Ey aklını kiraya vermiş olanlar. Biz kefenimizi giyerek yola çıktık, bizi ölümle yıldıramazsınız. Biz ölüme inanmış insanlarız. Kaza ve kaderin imandan olduğuna inanmış insanlarız. Bizi bu yolumuzdan alıkoyamayacaksınız. Ezanlarımızı susturamayacaksınız. İnşallah 16 Nisan'da evetin önünü kesemeyeceksiniz" dedi.
"Benim başörtülü kızlarım bacılarım üniversiteye gidemiyordu"
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Benim başörtülü kızlarım bacılarım üniversiteye gidemiyordu" diyerek şöyle konuştu:
"Benim iki kızım üniversiteye başörtülü olduğu için gidemedi. Oğullarım imam hatipli olduğu için gidemedi. Mecburen yurtdışına gönderdik. Şimdi bu engeller var mı? Şimdi herkes başı açık başı örtülü istediği üniversiteye gidebiliyor mu? İşte burda başı açık, başı örtülü hep beraber elele birlikte yürüyeceğiz. 18 yaş gençlerin parlamentoya girmesinin önüne geçiyor. Hani sen Gazi Mustafa Kemal'in kurduğu partinin genel başkanısın bak o söylüyor sen ne söylüyorsun. Tutturdu bir tek adam tek adam, eğer partinin genel başkanı ve cumhurbaşkanı olmak tek adamlıksa Gazi Mustafa Kemal tek adamdı. Çünkü Gazi Mustafa Kemal hem cumhurbaşkanıydı, hem partisinin başkanıydı. Bunlar kendi partisinin tarihini bilmiyor. 14 yıldır iktidarda olmamıza rağmen hala her gün yeni projeler yeni yatırımlar var. Ne yaptıysak hayır dediler. Biz bunlara rağmen bunları yaptık bitirdik, şimdi üzerinden geçiyorlar ayrımcılık var mı? Burada AK Partilisi de geçiyor, CHP'lisi de geçiyor MHP'lisi de geçiyor. Hepsi Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, vatandaşımız. Onlara bu hizmeti verdik vermeye de devam edeceğiz. Bizim için önemli olan ölçü şu: İnsan. Biz 80 milyonu,
'Yaradılanı severiz, yaradandan ötürü' anlaşıyla sevdik, bağrımıza bastık. Bunlar lafla peynir gemisi yürütüyorlar. Onun için bir dediği diğerini tutmuyor. Aslında 16 Nisan'da bizim sunduğumuz yönetim şeklini muhalefetin sunması gerekiyordu. AK Parti'ye gönül veren kardeşlerim MHP'ye gönül veren kardeşlerim, CHP'ye gönül veren kardeşlerim, Saadet Partisi'ne, BBP'ye gönül veren kardeşlerim gelin hep beraber bu sistemi geçirelim. Çünkü biz bu değişimi kendimiz için değil ülkemiz için, gelecek için istiyoruz. 16 Nisan onların kabus günüdür. Onlar kabus günü benim dadaşlarımın, vatandaşlarımın bayram günü olacaktır. Türkiye'nin son üç dört yıldır yaşadığı hadiseler artık yeni bir atılımın zamanının geldiğini adeta bangır bangır bağırıyor. PKK'sıyla bağırıyor, FETÖ'süyle bağırıyor. Suriye'deki gelişmelere nasıl sırtımızı dönebiliriz. Her zaman söylüyorum sahada değilseniz masada olamazsınız, masada değilseniz menüdesiniz demektir yani yenirsiniz. Biz sahada oldukça kimse bizi masanın dışına koyamaz hele menüye hiç koyamaz. Bu iş öyle Avrupa'da vatandaşın üzerine atla itle saldırmaya, terör örgütleri üzerinden canımızı yakmaya benzemez" şeklinde konuştu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "16 Nisan milletimizin bir miladı olsun" diyerek konuşmasını tamamladı. - ERZURUM