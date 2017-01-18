Cumhurbaşkanı Erdoğan: İt Ürür Kervan Yürür, Biz Yolumuza Devam Ediyoruz

Beştepe'de yargı üyelerine hitap eden Erdoğan, "Size 'Yargıda Birlik Derneği' olarak Batı'da birileri pas vermeyebilir, görüşmek istemeyebilir. Hiç umursamayın, ağır olacak ama atalarımızın bu ifadesini kullanmam lazım: İt ürür kervan yürür.'' dedi.

''İSTEDİKLERİ KADAR YOL KESMEYE ÇALIŞSINLAR İT ÜRÜR KERVAN YÜRÜR''

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Yargıda Birlik Derneği üyelerine seslendi.

Erdoğan, "Atalarımız bunu söylemiştir: İt ürür kervan yürür. İstedikleri kadar ön kesmeye çalışsınlar. 17-25 Aralık'ın hemen ardından HSYK'yı tamamen ele geçirerek ele almaya çalışan örgüte karşı Yargıda Birlik Derneği kurulmuştur. İyi ki kurdunuz. Er meydanının sahibi sizler olmak zorundasınız. Eğer meydanı boş bırakırsanız, birileri gelir o meydanı doldurur. Anayasaya, kanuna uygun bir şekilde görevlerini yerine getirmek isteyen hakim ve savcılarımız, iradesini FETÖ'ye teslim etmeye çalışan bu mankurtlara karşı tarihe geçecek bir direniş başlatmıştır. Hayırlı olsun." ifadesini kullandı.