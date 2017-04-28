Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İsmini Dağa Yazdı
Elazığ’ın Palu ilçesinde daha önce aile çay bahçesini, evini ve otomobilini hayranı olduğu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın fotoğraflarıyla donatan Mustafa Ergün, dağın yamacına Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın baş harfleri olan “R.T.E" yazdırdı.
Elazığ'ın Palu ilçesinde daha önce aile çay bahçesini, evini ve otomobilini hayranı olduğu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğraflarıyla donatan Mustafa Ergün, dağın yamacına Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın baş harfleri olan "R.T.E" yazdırdı.
Referandumda yüzde 92 'evet' oyunun çıktığı Elazığ'ın Palu ilçesinde yaşayan Mustafa Ergün'ün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a olan sevgisi, 2015 yılında haberlere konu oldu. O dönem aile çay bahçesini, evini ve otomobilini Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafları ile donatan ve aracına da "Hedef 2023 Babaların Babası Recep Tayyip Erdoğan" yazdıran Ergün, şimdi de sevgisini dağlara yazdı. Yeşilbayır köyündeki evinin arkasındaki dağın yamacına yaklaşık 30 metre uzunluğunda, 50 metre genişliğinde 'R.T.E.' yazdıran Ergün, sevgisini yaşayarak aktardığını söyledi. Ergün, önümüzdeki günlerde ilçenin karşı yamacında bulunan dağa Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ismini daha büyük yazacağını belirtti. - ELAZIĞ