Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Altın Alın" Çağrısı, Vatandaşın Cebini Doldurdu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Döviz yerine altın alın" çağrısı, vatandaşın cebini doldurdu. Erdoğan'ın çağrısı sırasında 128 liradan işlem gören 24 ayar altın yüzde 10 yükselerek 141 liradan satılıyor. Konuyla ilgili açıklama yapan Antalya Kuyumcular Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ferda Erdem, altının her zaman kazandırdığını söyledi.



Kasım ayında yükselen döviz karşısında vatandaşlara döviz yerine altın almaları önerisinde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısı, vatandaşların lehine sonuçlanıyor. Erdoğan'ın çağrısı üzerine dövizlerini bozdurup altın alan vatandaşlar, aradan geçen 1,5 ay gibi kısa sürede kazanmaya başladı. 2016 yılının son ayında 125 liradan işlem gören 24 ayar altının gramı, bugün itibariyle 141 liradan işlem görünce, vatandaşlar yastık altındaki altınlarını satmak için kuyumculara akın etti. Antalya'daki kuyumculara gelen vatandaşlar, daha önce düşük fiyattan aldıkları altınları bozdurmak için sıraya giriyor. Cumhurbaşkanının çağrıda bulunduğu zamanda altın alamayan vatandaşlar ise, altının yine yükseleceğini ümit ederek alım yapmaya devam ediyor.



"Yılbaşından bu yana yüzde 10 artış gerçekleşti"



Şuan itibariyle daha çok vatandaşların altın satışı gerçekleştirdiğini belirten Antalya Kuyumcular Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ferda Erdem, altın fiyatlarının yükselişte olmasının sebebi olarak doları gösterdi. Yılbaşından bu yana altında yüzde 10'luk bir artış olduğunu kaydeden Erdem, "Zaman ne gösterecek belli olmaz ama geriye dönük baktığımızda altın hep kazandırmıştır. Demek ki altın hep kazandırmaya devam ediyor, edecektir de. Tüketici, altını uzun vadeli almalı. Şuanda alınabilir mi alınabilir, satılabilir mi evet satılabilir. Ancak eğer kurlarda değişiklik olursa, altının fiyatları gerileyebilir" dedi.



Doların verdiğinin 6-7 katını veriyor



Kuyumcuların altın satışlarında yüzde 20 ila 30 arasında bir artış olduğunu kaydeden Erdem, "Altın düşünce altına hücum başlar. Biz her zaman şunu söylüyoruz, bu fiyatlara aldanıp da altını satıp, gereksiz yere bekletecekseniz, bunu dolara yatıracaksınız böyle bir düşüncede olmayın. Altına yatırım yapın. 2003-2016 yılı arasında dolar aşağı yukarı 2,2 gibi yükseliş vermişken, altın 6-7 katını verdi. Altın her zaman kazandırmaya devam ediyor. Sakın dolara yönelmesinler. Altında kalsınlar, kazanmaya devam edeceklerdir" ifadelerini kullandı.



Vatandaş yüzde 10 ila 15 karda



Geçen ay alımın birden fırladığını söyleyen kuyumcu Fatih Yalçın, "Şuanda geçen aya göre satım daha çok. Geçen ay alım daha çoktu. Doların yükselişinden dolayı satış bu ay itibariyle gerçekleşti. Cumhurbaşkanın çağrısından sonra ciddi anlamda özellikle kar anlamlı halkımız yönlendi. Geçen ay, hatta yılbaşında alanlar bile yüzde 10-15 karda" dedi.



Vatandaşların yastık altındaki altınlarını çıkarmaya başladığını belirten diğer bir kuyumcu Süleyman Koç ise, altının yükselişi karşısında vatandaşların dövizi bırakıp altına yönlendiğini söyledi. Koç, "Bu yıl ki altın 125 liraydı yılbaşında, şuanda etiket fiyatımız 141 lira. İlerde de bu fiyatların artacağını söylüyorlar. Cumhurbaşkanımızın söylediği gibi, vatandaşlar doları bırakıp altına koşsun. Çünkü altın daima kazandırır" şeklinde konuştu. - ANTALYA