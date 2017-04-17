Cumhurbaşkanı Erdoğan, '(İdam) Bir Halk Oynaması da Onun İçin Yaparız. Karar Merci Millettir'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "(İdam) bir halk oynaması da onun için yaparız. Karar merci millettir"

"Parlamentodan geçti, benim önüme geldi ben bunu onaylarım. Eğer olmadı bir halk oylaması da onun için yaparız. Şehitlerimizin katillerini bizim affetme yetkimiz yoktur. Karar mercii millettir. İnşallah bunu yapacağız"



ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, idam tartışmalarına ilişkin, "Parlamentodan geçti, benim önüme geldi ben bunu onaylarım. Eğer olmadı bir halk oylaması da onun için yaparız. Şehitlerimizin katillerini bizim affetme yetkimiz yoktur. Karar mercii millettir. İnşallah bunu yapacağız" dedi.

Referandumun ardından İstanbul'dan Ankara'ya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşlar tarafından coşkuyla karşılandı. Esenboğa Havalimanında yaptığı konuşmanın ardından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne geçen Erdoğan'ı vatandaşlar burada da yalnız bırakmadı. Kendisini coşku gösterileri ile karşılayan vatandaşlara hitap etti.

Vatandaşların "idam isteriz" sloganları üzerine Erdoğan, "Sizinle bu meydanda, Külliye'de 15 Temmuz sonrası hani o 29 geceniz var ya, son gecede burada yine toplanmıştık, konuşmuştuk. Sizler 'idam, idam, idam' demiştiniz. Ne dedim; 'inşallah 16 Nisan'dan sonra.' Çünkü 16 Nisan kararı aynı zamanda millet olarak sizin işaret fişeğinizdir. Siz buradan 'evet' dediğiniz taktirde, sayın Bahçeli ne diyor 'ben idama evet derim' diyor. Ben sayın Yıldırım'ın da böyle dediğine inanıyorum. Fakat sayın Kılıçdaroğlu da, o da 'evet' diyor. Parlamentodan geçti, benim önüme geldi ben bunu onaylarım. Eğer olmadı bir halk oylaması da onun için yaparız. Şehitlerimizin katillerini bizim affetme yetkimiz yoktur. Karar mercii millettir. İnşallah bunu yapacağız" diye konuştu.

Erdoğan, "İşte bugün rahmetli Adnan Menderes'in kabrine gittik, Hasan Polatkan'ın, Fatih Rüştü Zorlu'nun kabirlerini ziyaret ettik. Onlar bu ülkede ne yazık ki 'demokrasi, demokrasi' diye diye idam edildiler. İşte 15 Temmuz aynı zamanda bu adımın da atıldığı gün olacaktır. 16 Nisan kararını verdik. Şimdi de bundan sonrası artık gerek sayın Yıldırım, sayın Bahçeli ve bunun yanında sayın Kılıçdaroğlu inşallah görüşmeleri yapacaklar. Hans, Helga ne der bizim derdimiz bu değil. Bizim derdimiz Hatice, Ayşe, Fatma, Hasan, Hüseyin ne der, Allah ne der o. Onun için parlamentomuz bu kararı verecek" şeklinde konuştu.

"Tüm tartışmalar bitmiştir"

Asıl olanın milletin ne dediği olduğunu vurgulayan Erdoğan, 25 milyon 200 bine yakın vatandaşın tercihiyle anayasa değişikliğinin kabul edildiğini kaydetti. Erdoğan, anayasa değişikliğiyle ilgili tüm tartışmaların bittiğinin altını çizerek, "Türkiye tarihinin en büyük oy sayısıyla kabul edilen anayasa değişikliğiyle gelen yenilikler artık tüm milletimizin hizmetindedir. Artık yönümüzü geleceğe çevirme zamanıdır. Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Cumhurbaşkanı sıfatıyla ve tüm gücümüzle ülkemizin ve milletimizin emrinde olarak çalışmayı sürdüreceğiz. Durmak yok, yola devam diyeceğiz" şeklinde konuştu.

"Bugüne kadar milletimize nasıl aşk ile, sevda ile, adanmışlık ile hizmet ettiysek bundan sonrada aynı şekilde yolumuza kararlılıkla devam edeceğiz" diyen Erdoğan şunları kaydetti, "Anayasa değişikliğiyle milletimiz yeni bir yönetim sistemine, cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçme kararını vermiş oldu. Bundan rahatsız olanlar olacak. Onları biliyorsunuz zaten. Türkiye artık seçimlerden sonra yaşadığı belirsizlikleri geride bıraktı. Hükümet kurma kavgaları, pazarlıkları, koalisyonlar dönemi sona erdi. Önümüzdeki ilk seçimlerden itibaren ki Kasım 2019, onun önünde Mart 2019 yerel seçimler. Artık karar milletindir, söz, milletindir. Sizin sözünüzün üstünde, söz, kararınızın üstünde karar yok."