Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Terör Örgütlerine: Onlar Korkuyla Yaşasınlar...

YPG CENAZELERİNE ABD ASKERLERİNİN KATILMASI



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hindistan ziyaretinden önce Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi'nde basın toplantısı düzenledi. Ziyaretiyle ilgili bilgiler veren Erdoğan, ardından gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.



TSK'nın Suriye'nin Karaçok bölgesine düzenlediği hava harekatından öldürülen YPG'li teröristler için düzenlenen cenaze törenine ABD askerlerin katılması ve Türkiye sınırında YPG'li teröristlerle ABD askerlerinin birlikte devriye gezmesiyle ilgili haberlerin hatırlatılması üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan,"Ne yazık ki, bu konvoylarda her iki ülke bayraklarının... Ülke de demeyeceğim, YPG gibi bir terör örgütünün paçavralarının olduğu bir konvoy içerisinde, ABD'nin bayraklarının olması, dalgalanması bizleri ciddi manada üzmüştür. Bunları da tabi, 16'sında yapacağımız ziyarette, sayın Başkan'a, 'buyurun' diyeceğiz, göstereceğiz. Madem ki biz uluslararası teröre ortak olarak karşıyız. O zaman, 'Bu durum nedir' diye kendilerine bunları göstereceğiz"dedi.



"ONLAR KORKUYLA YAŞASINLAR"



Terörle mücadelenin ortak bir platforma yürümesi gerektiğini aksi halde terörün sırasıyla herkesi vuracağını söyleyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bugün bize, yarın bir başkasına olacaktır. Bunu paylaşmamız lazım. ve bu geleneğin... Buna gelenek diyorum. Çünkü sayın Obama döneminden başlayan bir süreç, şuanda henüz devam ediyor. Bunun artık noktalanması lazım. Aksi takdirde hem bölgedeki sıkıntı aynen devam edecektir hem de kendileri rahatsız olacak. Bizler de iki NATO'nun ortak ülkesi, stratejik müttefikler olarak, bundan ciddi manada rahatsız olacağız. Her zaman söylediğim gibi, o zaman biz göbeğimizi kendimiz keseceğiz. Bu ifademi tekraren kullanıyorum. İşte Karaçok'ta ne olduysa, Sincan'da ne olduysa, artık biz bunlara devam etme durumunda olacağız. İşte dün de söylediğim gibi, hani 'bir gece ansızın gelebiliriz' derken, bunu kast ediyorum. Bütün oralardaki terör örgütlerine herhalde tarih vererek, haber vererek gidecek değiliz. Ama bilecekler ki, TSK her an buralara gelebilir. Biz endişeyle yaşamaktansa, onlar korkuyla yaşasınlar...



HÜKÜMETTE REVİZYON



Hükümette revizyon olup olmayacağı ve MHP'li bakanların bu revizyon sonrası hükümette yer alıp almamasıyla ilgili düşüncesi de sorulan Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları söyledi: Kabine değişikliği teklifi Cumhurbaşkanının değildir. Kabine değişikliği teklifi hükümetindir. Dolayısıyla hükümetin tasarruf alanına ben tabiki Cumhurbaşkanı olarak giremem. Şuanda gündemde böyle bir şey söz konusu değil. Ama ileride ne olur, ne biter? Onu da şuanda söylemek yanlış olur. Sağlıklı bir şekilde şuanda yürüyen bir hükümet yapısı var. Ekonomide şuanda sürekli bir yükseliş trendi içindeyiz. Bunun daha da iyi bir konuma geleceğini, ama her alanda da tabiki hükümetimizin başarısı, bu başarıyı değerlendirme, bu noktada sayın Başbakanın kendi tasarrufları her an olabilir. Bu tasarrufları Cumhurbaşkanı olarak paylaşma imkanımız da olacaktır. Yani ne bir kapama, ne de böyle bir karar yetkisi açıklama gibi bir anlayışım söz konusu değildir. Buradaki yetki Başbakan ve hükümete aittir. Bütün bizim temennimiz, ülkemizin geleceği için en hayırlı olan neyse odur. Ama biz Türkiye'de, biliyorsunuz, bir şeyi alışkanlık haline getirdik. O da şudur; sağlıklı bir hükümet yapısıyla, geleceğe yürümek, böyle her an hükümetlerin değiştiği bir yapı değil. O bizden öncelerde, eski Türkiye'de kaldı. Ki, hedefimiz bizim güven ve istikrardır. Güven ve istikrar ise, sağlıklı hükümetlerle olur. Temennimiz odur ki, hükümetin alacağı isabetli kararlar paylaşılır ve ülkemize hizmet aynen devam eder.



HİNDİSTAN ZİYARETİ



7 yıl aradan sonra Hindistan'a ilk resmi ziyareti gerçekleştireceğini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan ziyaretiyle ilgili, " Başbakanlığım döneminde 2008 Kasım ayında gittim. Bu ziyaret 16 Nisan halk oylamasından sonra ilk ziyaretim olacak. Ardından Rusya, Kuveyt, Çin, ABD ve Brüksel'e ziyaretlerim olacak. Yeni Delhi'de Cumhurbaşkanı ve Başbakanla kapsamlı görüşmeler gerçekleştireceğiz. Ziyaretim sırasında Türkiye ve Hindistan iş forumuna katılacağım. FETÖ terör örgütü başta olmak üzere iki ülke ilişkilerini dinamitlemeye çalışan şer odaklarını etraflıca ele alacağız. Özellikle yazılım sektöründe Hindistan'ın konumu bellidir. Ekonomik ilişkilerde elbette seviyeyi kafi bulmuyoruz. İlişkilerimizi daha ileri noktalara taşımak istiyoruz "dedi.



