Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anne ve Babasının Kabrini Ziyaret Etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, anne ve babasının Karacaahmet Mezarlığındaki kabirlerini ziyaret etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, anne ve babasının Karacaahmet Mezarlığındaki kabirlerini ziyaret etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, öğle saatlerinde Karacaahmet Mezarlığına gelerek annesi Tenzile, babası Ahmet Erdoğan'ın mezarlarını ziyaret etti. Erdoğan'ın ziyareti sırasında çevrede yoğun güvenlik önlemi alındığı görüldü. Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra mezarlıktan ayrıldı. - İSTANBUL